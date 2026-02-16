Балістичний терор: у січні РФ встановила рекорд за кількістю ударів

Міністерство оборони повідомило, що працює над прискоренням поставок ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot

У січні російські війська випустили по Україні 91 балістичну ракету – це найбільший місячний показник з лютого 2022 року

У січні 2026 року російські війська встановили абсолютний антирекорд, випустивши по Україні найбільшу кількість балістичних ракет за весь час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Так, за даними міністерства оборони України та групи «Інформаційний спротив», протягом січня 2026 року ворог застосував 91 балістичну ракету.

За даними відомства, від початку повномасштабної війни комплекси Patriot збили майже всі відомі типи повітряних цілей, зокрема винищувачі-бомбардувальники Су-34, крилаті ракети Х-101, Х-555 і «Калібр», а також аеробалістичні ракети «Кинджал» і гіперзвукові ракети «Циркон».

Експерти зазначають, що РФ змістила акцент на балістику через складність її перехоплення. Наразі лише комплекси MIM-104 Patriot здатні ефективно протидіяти таким цілям, проте їхня кількість обмежена.

Аби протидіяти ворогу, міноборони працює над тим, щоб прискорити постачання ракет для MIM-104 Patriot, найбільш ефективного зенітно-ракетного комплексу на озброєнні ЗСУ.

