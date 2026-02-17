Головна Країна Події в Україні
Сили безпілотних систем за кілька днів знищили ворожу ППО на $120 млн

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Сили безпілотних систем за кілька днів знищили ворожу ППО на $120 млн
Один комплекс С-300ВМ може оцінюватися у понад $120 млн залежно від модифікації
фото з відкритих джерел

Підрозділи Сил безпілотних систем вразили 769 цілей противника протягом останньої доби

Сили безпілотних систем системно уражають засоби ППО противника на ключових напрямках. Так, менш ніж за тиждень Сили безпілотних систем уразили комплекси ППО противника орієнтовною вартістю понад $120 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили безпілотних систем.

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у координації з Центром глибинного ураження виявили та знищили зенітні ракетні комплекси противника. Повідомляється, що на Донецькому напрямку знищено комплекс С–300ВМ, на Херсонському напрямку – ЗРК «ТОР».

Зауважимо, це – складні об’єкти, які постійно змінюють позиції, працюють у режимах радіомовчання, використовують маскування та інженерні укриття. 

У Силах безпілотних систем також назвали вартість цих комплексів. Так, один комплекс С–300ВМ може оцінюватися у понад $120 млн залежно від модифікації.  А ЗРК «ТОР» – близько $25–30 млн. 

«Зниження спроможностей протиповітряної оборони відкриває більше можливостей для роботи української авіації та проведення глибинних уражень по військовій інфраструктурі РФ», – додають в Силах безпілотних систем.

Нагадаємо, у місті Сертолово Ленінградської області стався вибух у будівлі військової комендатури. Це сталося на території військової частини, де могли готувати добровольців на війну проти України.

Тамтешні ЗМІ повідомляють, що будівля військової комендатури зруйнована. Вже почали розбирати завали. І під час пошукової операції вже знайшли 3-х загиблих. Губернатор Ленінградської області зазначив, що причини інциденту встановлюються.

