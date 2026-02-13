Головна Країна Події в Україні
Генштаб підтвердив ураження районів зосередження операторів БпЛА

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб підтвердив ураження районів зосередження операторів БпЛА
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб підтвердив ураження РЛС «Небо-У» та баз операторів БпЛА

Сили оборони України продовжують системно нищити критичну інфраструктуру та високотехнологічне озброєння ворога. У ніч на 13 лютого 2026 року підрозділи ЗСУ завдали серії точних ударів по об'єктах на тимчасово окупованих територіях, вивівши з ладу дороговартісну радіолокаційну станцію та пункти управління безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Одним із найважливіших результатів став удар поблизу Євпаторії. Там було уражено радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У». Ця РЛС є «очима» російської ППО, здатною виявляти повітряні цілі (літаки, ракети, дрони) на великих відстанях та передавати дані для перехоплення.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області Сили оборони відпрацювали по місцях дислокації підрозділів, які безпосередньо керують атаками на наші позиції та мирні міста. У Михайлівці і Токмаку уражено пункти дислокації операторів БпЛА. В Солодководне та Любимівці зафіксовано влучання у райони зосередження живої сили противника.

Не менш результативною була ніч і на Східному фронті. В Селидове знищено склад матеріально-технічних засобів (МТЗ), що суттєво ускладнить логістику окупантів на цій ділянці. В Комишувасі уражено район зосередження військової техніки.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України в ніч на 12 лютого в районі селища Котлубань Волгоградської області Росії уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Арсенал у Волгоградській області є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. По ньому Сили оборони вдарили українськими далекобійними ракетами FP-5 «Фламінго».

