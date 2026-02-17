Росіяни просунулися біля Платонівки та в Мирнограді – DeepState

Росіяни мають успіхи на Донеччині

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Російські війська просунулися поблизу Платонівки у Бахмутському районі та у Мирнограді у Покровському. Водночас українські військові ліквідували осередок проникнення противника біля Білицького.

Як повідомлялось, на Покровському напрямку фіксується погіршення ситуації та активізація російських військ. За оцінкою аналітиків DeepState, противник намагається закріпитися на околицях Покровська та просуватися в бік Мирнограда.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.