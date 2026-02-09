Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

Ситуація на фронті 9 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

9 лютого на фронті відбулося 159 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 2 ракети, 43 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4034 дрони-камікадзе та здійснив 2089 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

9 лютого на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулось одне боєзіткнення, ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог тричі атакував у районах Піщаного та Довгенького. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили п’ять атак окупантів у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.

Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.

Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник здійснив спробу просунутися в бік Ступочок.

Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка. Одна атака триває.

Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія та Дачне.

Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів у районі Іванівки.

Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 17 атак окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Діброви, Чарівного та Воздвижівки.

Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Малих Щербаків.

Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не відбувалося.

Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1447-й день повномасштабної війни в Україні.



