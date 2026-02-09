Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу

9 лютого на фронті відбулося 159 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 2 ракети, 43 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4034 дрони-камікадзе та здійснив 2089 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

9 лютого на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулось одне боєзіткнення, ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку

Ворог тричі атакував у районах Піщаного та Довгенького. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили п’ять атак окупантів у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.

На Краматорському напрямку

Противник здійснив спробу просунутися в бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка. Одна атака триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія та Дачне.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів у районі Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 17 атак окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Діброви, Чарівного та Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не відбувалося.

Нагадаємо, триває 1447-й день повномасштабної війни в Україні.