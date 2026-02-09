Лінія фронту станом на 9 лютого 2026. Зведення Генштабу
9 лютого на фронті відбулося 159 бойових зіткнень
Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 2 ракети, 43 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4034 дрони-камікадзе та здійснив 2089 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Новини війни в Україні
9 лютого на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.
На Південно-Слобожанському напрямку
Відбулось одне боєзіткнення, ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку
Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.
На Куп'янському напрямку
Ворог тричі атакував у районах Піщаного та Довгенького. Одне боєзіткнення триває.
На Лиманському напрямку
Українські воїни зупинили п’ять атак окупантів у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.
На Слов'янському напрямку
Наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.
На Краматорському напрямку
Противник здійснив спробу просунутися в бік Ступочок.
На Костянтинівському напрямку
Окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка. Одна атака триває.
На Покровському напрямку
Ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія та Дачне.
На Олександрівському напрямку
Українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів у районі Іванівки.
На Гуляйпільському напрямку
Відбулося 17 атак окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Діброви, Чарівного та Воздвижівки.
На Оріхівському напрямку
Ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Малих Щербаків.
На Придніпровському напрямку
Наступальних дій ворога не відбувалося.
Нагадаємо, триває 1447-й день повномасштабної війни в Україні.
Читайте також:
Коментарі — 0