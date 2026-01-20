Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 20 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав чотирьох ракетних та 41 авіаційного ударів, застосувавши 38 ракет та скинули 85 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 3369 дронів-камікадзе та здійснили 2503 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

20 січня станом на 22:00 відбулося 102 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 115 окупантів, з яких 82 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили три квадроцикли, три пункти управління, один мотоцикл, чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, одну антену, 26 безпілотних літальних апаратів, одну артилерійську систему, один пункт управління БпЛА противника. Також наші захисники уразили чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та сім укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках 

З початку доби ворог здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка, чотири боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор тричі проводив наступальні дії у бік Піщаного та Петропавлівки. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники десять разів атакували позиції Сил оборони у бік населених пунктів Твердохлібове, Ставки, Діброва та Ольгівка.

Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Три ворожих штурми відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися в районі Дронівки.

Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Українські підрозділи відбили одну атаку противника у бік Бондарного.

Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

13 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 31 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки. Одне боєзіткнення ще триває.

Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти один раз намагалися прорвати оборону наших захисників у бік Нового Запоріжжя.

Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Противник дев’ять разів атакував позиції наших оборонців, в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого. Ворог завдав авіаударів по Гуляйполю, Воздвиженці, Гіркому, Гуляйпільському, Святопетрівці, Залізничному та Лугівському.

Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Російські окупанти двічі атакували позиції наших оборонців в районах Степногірська та Приморського.

Лінія фронту станом на 20 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1427-й день повномасштабної війни в Україні.

