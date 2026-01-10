Суцільна сіра зона. ЗСУ повідомили про ситуацію в Гуляйполі

Ворог намагається обійти Гуляйполе з півдня та півночі, у самому місті російським підрозділам закріпитися не вдається

Усе місто Гуляйполе на Запоріжжі перетворилося на суцільну сіру зону, бої з російськими окупантами тривають на західних околицях і в населених пунктах, які розташовані поблизу. Як інформує «Главком», про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телеканалу «Київ24».

За словами Волошина, ворог намагається обійти місто з півдня та півночі, у самому Гуляйполі російським підрозділам закріпитися не вдається. Бої тривають у таких населених пунктах поблизу міста: Зелене, Варварівка. Дорожнянка, Прилуки.

Він додав, що противник вже фактично не завдає ударів КАБами по Гуляйполю, росіяни скидають бомби західніше та північніше міста. Зокрема, за минулу добу із 52 ударів КАБами, тільки одного було завдано по місту.

«У Гуляйполі вже боїв таких немає, тому що там або наші штурмові групи заходять, або противник теж намагається інфільтруватися і просунутись далі. Але ситуація там доволі складна, і загалом на Гуляйпільському напрямку за минулу добу зафіксували 27 бойових зіткнень», – повідомив Волошин.

Нагадаємо, Сили Оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості.

Також Запорізька область продовжує потерпати від масованих атак окупантів. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинився 31 населений пункт регіону. Внаслідок терористичних дій агресора поранення отримали троє цивільних мешканців.