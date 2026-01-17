Втрати ворога станом на 17 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 17 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 17 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 17 січня втратила:
- особового складу – близько 1 225 590(+1 130) осіб
- танків – 11 566 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 914 (+6) од.
- артилерійських систем – 36 261 (+31) од.
- РСЗВ – 1 615 (+1) од.
- засоби ППО – 1 278 (+1) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 108 605 (+721) од.
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 601 (+115) од.
- спеціальна техніка – 4 044 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1424-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0