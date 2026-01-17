Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 17 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 566 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 17 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 17 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 17 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 225 590(+1 130) осіб
  • танків – 11 566 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 914 (+6) од.
  • артилерійських систем – 36 261 (+31) од.
  • РСЗВ – 1 615 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 278 (+1) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 108 605 (+721) од.
  • крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 74 601 (+115) од.
  • спеціальна техніка – 4 044 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1424-й день повномасштабної війни в Україні.

