Лінія фронту станом на 21 грудня 2025. Зведення Генштабу

21 грудня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 17 авіаційних ударів, скинувши при цьому 46 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1779 дронів-камікадзе та здійснили 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

21 грудня станом на 22:00 відбулося 200 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося дві атаки російських загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару трьома авіабомбами, здійснив 95 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, вісім з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 16 разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького, Вільчі й Обухівки. Один бій досі триває.

На Куп'янському напрямку

Ворог сьогодні здійснив шість наступальних дій у бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 15 штурмових дій противника у напрямках населених пунктів Дружелюбівка, Ставки, Новосергіївка, Коровій Яр, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Слов'янському напрямку

Ворог п’ять разів атакував поблизу Ямполя та Сіверська.

На Краматорському напрямку

Противник тричі намагався йти вперед на позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Костянтинівка, Русин Яр та у бік Софіївки й Степанівки.

На Покровському напрямку

Противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Дорожнього, Новопідгороднє, Сергіївки, Нового Шахового й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбивали 16 атак загарбників у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Соснівка, Привільне, Рибне, Першотравневе та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Родинське, Сухецьке й Іванівка, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку

Агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили п’ять атак у районах Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1397-й день повномасштабної війни в Україні.