Лінія фронту станом на 27 травня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 43 авіаційні удари, скинув 134 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5392 дрони-камікадзе та здійснив 1929 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

27 травня станом на 22:00 відбулося 256 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 41 окупант та 12 поранено, знищено дев’ять одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога, один наземний роботизований комплекс, склад пально-мастильної продукції. Пошкоджено танк, три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, дві гармати, 124 укриття особового складу та пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 164 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні відбулося чотири боєзіткнення. Противник здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, чотири із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького, Тернової. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Ківшарівка, Нова Кругляківка та у районі Новоєгорівки. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися у бік Лиману, Дробишевого, Торського, Ямполя та в районах Колодязів, Ставків.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили шість спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Каленики, Рай-Олександрівка. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Федорівка Друга.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 12 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 47 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Затишок, Муравка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Мирне, Новопавлівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили одну ворожу атаку у бік населеного пункту Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 27 атак окупантів у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Прилуки, Залізничне та у бік Нового Запоріжжя, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Привілля, Воздвижівки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного. Наразі триває п’ять боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку

Ворог п’ять разів намагався просунутися у районах населених пунктів Степногірськ, Щербаки, Плавні, Малі Щербаки.

Нагадаємо, триває 1554-й день повномасштабної війни в Україні.