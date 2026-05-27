На Чернігівщині надзвичайники виявили бойові частини російських ракет (фото, відео)

Лариса Голуб
У Чернігівській області на відкритій території виявлено бойові частини двох російських крилатих ракет

У Прилуцькому районі Чернігівської області на відкритій території виявили бойові частини двох російських крилатих ракет Х-101, які не здетонували після падіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

«Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили та вилучили бойові частини двох російських крилатих ракет Х-101, які впали на відкритій території та не здетонували», – йдеться в повідомленні.

Деталі ліквідації небезпеки

  • Обстеження території: Піротехніки ДСНС оперативно прибули на місце події та ретельно обстежили ділянку навколо знахідок.
  • Транспортування: Нерозірвані бойові частини ракет завантажили за допомогою спеціалізованого автомобіля.
  • Утилізація: Спеціалісти транспортували небезпечні об'єкти на підривний майданчик для подальшого знищення з дотриманням усіх заходів безпеки.
Сапери ДСНС вилучили дві бойові частини російських ракет Х-101
фото: ДСНС

 Чим небезпечна ракета Х-101

Крилата ракета Х-101 є однією з найнебезпечніших та найтехнологічніших ракет великої дальності на озброєнні РФ, яку ворог активно застосовує для ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. Головна небезпека цієї зброї криється в її технічних характеристиках, руйнівній силі та здатності маневрувати.

фото: ДСНС
  • Важка бойова частина: Стандартна осколково-фугасна бойова частина важить близько 450 кг, що здатна вщент руйнувати багатоповерхові будинки, промислові цехи чи захищені об'єкти енергетики.
  • Подвійна бойова частина: Під час повномасштабного вторгнення Росія модернізувала Х-101, встановивши другу бойову частину вагою близько 350 кг (загальна вага вибухівки зросла майже до 800 кг). Це суттєво збільшило площу ураження.
  • Касетний засіб ураження: При підльоті до цілі ракета розкидає сотні менших мін, які вражають людей на великій площі та роблять територію смертельно небезпечною для пішоходів та рятувальників.
фото: ДСНС

Якщо ракета Х-101 падає і не вибухає, її бойова частина залишається у зведеному стані. Під дією сонця, зміни температур або найменшого коливання пошкоджені підривники можуть спрацювати в будь-який момент. Окрім того, токсичне паливо ракети становить серйозну хімічну загрозу для довкілля та людей поруч. 

«Главком» писав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 116 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, а ще 622 рятувальники отримали поранення та травми під час виконання службових обов'язків. 

Нагадаємо, Росія почала застосовувати тактику повторних ударів по українських об’єктах. Після першого влучання на місце приїжджають рятувальники та екстрені служби, а через певний час ворог завдає нового удару.

