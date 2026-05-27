Удар по Одесі, Зеленський написав листа Трампу. Головне за 27 травня 2026

Дайджест новин 27 травня 2026 року

Російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Зеленський надіслав Трампу листа через брак ракет для ППО. Міноборони запускає програму для масштабування ударів по РФ.

Удар по Одесі

Унаслідок удару дронами-камікадзе типу «Шахед» по Одесі двоє дітей віком 11 та 12 років та дев'ять дорослих (троє жінок та шестеро чоловіків) дістали поранення. Вісім людей доправлено до лікарні, троє поранених перебувають у важкому стані.

В Одеському районі пошкоджено три припарковані легкові автомобілі, відділення «Нової пошти», магазин з алкогольними та зоомагазин. У в зоомагазині через обстріл загинула собака.

Зеленський надіслав Трампу листа через брак ракет для ППО

Президент Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу і Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.

Як писало видання Kyiv Independent, звернення з'явилося на тлі того, як Росія посилює масові повітряні атаки на Україну та публічно погрожує новою хвилею ударів великої дальності по Києву, зокрема по об'єктах, які Москва називає «центрами прийняття рішень» України. Глава держави закликав США надати Україні ракети для Patriot та додаткові системи, щоб зупинити російський терор.

Міноборони запускає програму для масштабування ударів по РФ

Міністерство оборони запускає окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування middle strike (середнього ураження) та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині. Це має ще більше посилити тиск на окупантів у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії.

Як зазначається, за останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. За словами міністра, що більше знищується логістики росіян – то менше штурмових дій відбувається на лінії бойового зіткнення.

Росія нарощує мобілізацію

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію про підготовку додаткової мобілізації в Російській Федерації. Москва хоче компенсувати високі втрати російської армії на окупованій території.

«Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень», – заявив він.

За словами президента, Москва не готується до «справжньої дипломатії». Він пообіцяв, що українська сторона передасть наявні дані партнерам.

Парламент Угорщини скасував рішення Орбана про вихід із Міжнародного кримінального суду

Парламент Угорщини проголосував за збереження членства країни в Міжнародному кримінальному суді (МКС), фактично скасувавши рішення уряду Віктора Орбана про вихід із суду.

За відповідний закон проголосували 133 депутати, 37 були проти, ще п’ятеро утрималися. Рішення ухвалили за кілька днів до того, як закон про вихід із МКС мав офіційно набути чинності – 2 червня. Тепер документ має підписати президент Угорщини Тамаш Шуйок.

