Росія вдарила ракетою по Харківщині: є загиблий та шестеро поранених

glavcom.ua
Єгор Голівець
У Дергачах після російського удару працюють екстрені служби
фото: Харківська ОВА
Після оголошення загрози балістики російська ракета влучила у цивільне підприємство в Дергачах

Російські війська вдень 25 травня завдали ракетного удару по Дергачах на Харківщині. Влучання сталося по цивільному підприємству. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За попередніми даними, унаслідок атаки загинув чоловік. Його особу наразі встановлюють. Також відомо щонайменше про шістьох постраждалих. Серед них: 57-річний чоловік та 39-річна жінка.

фото: Харківська ОВА

Усім пораненим надають медичну допомогу. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці удару працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та встановлюють усі обставини обстрілу.

фото: Харківська ОВА

Повітряну тривогу у Харкові та області оголосили о 11:52. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом військові повідомили про швидкісну ціль у напрямку Харківщини. Вибух пролунав близько 11:57, його було чути також у Харкові.

фото: Харківська ОВА
фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, що російські окупаційні війська атакували Дніпро, унаслідок чого постраждали троє людей. Поранення дістали чоловіки віком 18, 45 та 67 років. Усіх постраждалих госпіталізували. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Перед ударом Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

Також російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий будинок, автомобілі та територію поруч. Також повідомляється про постраждалих.

Нагадаємо, увечері 24 травня російські війська скинули авіабомбу на житловий квартал Дружківки на Донеччині. ФАБ-250 з модулем планування УМПК влучила у багатоквартирний будинок: загинула 70-річна жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. 

 

Теги: окупанти Харківщина Олег Синєгубов

