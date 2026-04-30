Росія завдала масованого удару по Одесі: є постраждалі, пошкоджені будинки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія завдала масованого удару по Одесі: є постраждалі, пошкоджені будинки
Внаслідок атаки постраждав одеський заклад освіти
фото: Сергій Лисак

Під ударом опинилися житлові будинки, автостоянка та адмінбудівля

Близько опівночі російські окупаційні війська завдали масованого удару по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури в Одесі. Про це повідомляє місцева влада, пише «Главком».

Як повідомив очільник ОВА Олега Кіпера, наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

«Двоє жінок 25 і 44 років та чоловіки 38 і 62 років. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», – написав він.

За словами начальника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок нічної атаки безпілотниками пошкоджено п’ятиповерховий будинок і приватний сектор.

Також під удар потрапили територія автостоянки, заклад освіти та адміністративна будівля. На місцях працюють усі оперативні служби.

Як повідомлялось, 29 квітня на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару – застосував дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів - скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4642 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

