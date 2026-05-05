Окупанти у Маріуполі зливають відходи з бетонного заводу у річку Кальчик (відео)

Забруднена річка у Маріуполі
фото: 0629.com.ua

У тимчасово захопленому армією Росії Маріуполі фіксують критичне забруднення річки Кальчик

У тимчасово захопленому Маріуполі зафіксовано критичне забруднення річки Кальчик. Російські загарбники використовують водойму для скидання промислових відходів, що загрожує екосистемі всього Азовського моря. Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram, посилаючись на свідчення місцевих жителів та відповідні відеодокази, інформує «Главком».

За повідомленнями маріупольців, головним джерелом забруднення став бетонний завод, зведений окупантами. Підприємство скидає виробничі відходи безпосередньо у річку, не використовуючи жодних систем очищення.

На оприлюднених кадрах видно, що вода в Кальчику змінила колір та структуру, ставши каламутною та в’язкою. Місцеві жителі називають стан водойми «катастрофічним».

Ситуація погіршується тим, що Кальчик впадає в річку Кальміус, яка, своєю чергою, несе всі забруднені стоки прямо до Азовського моря. Екологи попереджають, що таке неконтрольоване скидання промислових хімікатів може призвести до:

  • масового мору риби та деградації річкової флори;
  • отруєння прибережних вод Азовського моря;
  • погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в самому місті.

Це не перший випадок екоциду, який чинить РФ у Маріуполі. Раніше окупанти вже спричинили обміління Кальчика, засипавши річище для будівництва переправ, а також зруйнували систему очисних споруд у місті.

«Главком» писав, що російська окупаційна влада організувала чергову медійну маніпуляцію, привізши до знищеного та окупованого Маріуполя групу іноземних журналістів і блогерів. До складу делегації увійшли представники медіа з країн Азії, Африки та Латинської Америки, відомі своєю лояльністю до кремлівського режиму. Центральним пунктом «екскурсії» став Маріупольський драмтеатр – місце одного з найкривавіших воєнних злочинів РФ, де внаслідок авіаудару в березні 2022 року загинули сотні мирних мешканців.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна поверне Маріуполь, причому 90%, що це вдасться зробити військовим шляхом. Однак необхідний «вдалий історичний момент». 

