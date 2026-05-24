У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги

Громадяни можуть залишати укриття

У Києві та низці областей України вранці 24 травня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджали про наближення ворожих БПЛА до столиці. О 07:47 було оголошено відбій тривоги.

Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Раніше посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися будь-якої миті протягом наступних 24 годин.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупаційні війська можуть готувати масований комбінований удар по території України, зокрема по Києву, із залученням різних типів озброєння. Військова розвідка, спираючись зокрема на дані американських та європейських партнерів, зафіксувала ознаки підготовки атаки, в якій ворог може знову застосувати балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік».