Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
колаж: Главком
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Громадяни можуть залишати укриття

У Києві та низці областей України вранці 24 травня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджали про наближення ворожих БПЛА до столиці. О 07:47 було оголошено відбій тривоги. 
Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Раніше посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися будь-якої миті протягом наступних 24 годин.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупаційні війська можуть готувати масований комбінований удар по території України, зокрема по Києву, із залученням різних типів озброєння. Військова розвідка, спираючись зокрема на дані американських та європейських партнерів, зафіксувала ознаки підготовки атаки, в якій ворог може знову застосувати балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік».

Теги: тривога розвідка населення ворог ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мобілізація в РФ обвалила ризики для економіки
Економіка РФ опинилася під загрозою після нових планів Кремля
14 травня, 08:21
Списки на працівників, яких потрібно забронювати, подаються через «Дію»
Робота з бронюванням в Україні: які спеціалісти найбільше потрібні під час війни
10 травня, 16:35
Четверо чоловіків (віком 23, 33, 44 та 52 роки) перебувають у лікарні у важкому стані
У Дніпрі зросла кількість постраждалих від удару РФ: що відомо
6 травня, 08:59
Зупинка роботи цього підприємства створить «технологічний голод» у російському ВПК
Удар по заводу у Чебоксарах: уражено виробництво «мізків» для російських ракет
5 травня, 10:42
Наслідки ворожих прильотів по Сумщині
Ворог атакував Сумщину – є загиблий та поранені (фото)
5 травня, 09:33
Попри пережите пекло, Хані не втрачає почуття гумору
Палестинець узяв собі позивний Хохол і воює за ЗСУ
3 травня, 18:35

Події в Україні

Нічний удар по Черкасах: російський дрон підпалив багатоповерхівку
Нічний удар по Черкасах: російський дрон підпалив багатоповерхівку
Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2026 року
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Втрати ворога станом на 24 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Масована атака на Київ, Усик переміг нокаутом: головне за ніч 24 травня
Масована атака на Київ, Усик переміг нокаутом: головне за ніч 24 травня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті

Новини

На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Вчора, 02:12

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua