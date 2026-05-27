«Народний супутник» допоміг знищити цілі РФ на мільярди доларів – ГУР

Як зазначає ГУР, доступ до космічних технологій став критично важливим для сучасної війни

Підрозділи космічної розвідки щодня отримують нові супутникові знімки

Українська розвідка з вересня 2022 року отримала вже понад 5,9 тис. супутникових знімків російських об’єктів завдяки «народному супутнику». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Як зазначається, підрозділи космічної розвідки щодня отримують нові супутникові знімки. Їх використовують для відстеження об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та в Росії, виявлення військових цілей, планування ударів і оцінки наслідків уражень.

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що доступ до космічних технологій став критично важливим для сучасної війни. За його словами, результати роботи супутника вже призвели до багатомільярдних втрат російської армії.

«Народний супутник» став для України першими гострими очима на орбіті – ми бачимо, куди цілитись, ми розуміємо, чим краще бити, ми маємо контроль наслідків уражень», – каже він.

Нагадаємо, фахівці Головного управління розвідки використовують космічний апарат Iceye для виявлення ворожих цілей і захисту України декілька років. Розвідка із земної орбіти дозволяє отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях, так і в інших місцях планети, де перебувають військові сили і засоби РФ.

До слова, Російська Федерація продовжує регулярно завдавати масованих ударів по Україні. За даними Le Monde, українська та американська розвідки інколи дізнаються про такі атаки за тиждень до їх здійснення.

Зазначається, що планування та проведення масованих ударів Росією вимагає складної логістики. Під час масованих ударів росіяни залучають сотні операторів дронів, стратегічну авіацію, Чорноморський флот і Каспійську флотилію, ракетні та артилерійські війська сухопутних сил, а також ракетні війська стратегічного призначення, коли запускаються балістичні ракети середньої дальності, такі як «Орєшнік».