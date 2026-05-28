Лінія фронту станом на 28 травня 2026. Зведення Генштабу

glavcom.ua
Ситуація на фронті 28 травня
фото: Генштаб ЗСУ
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник здійснив 54 авіаційні удари, скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 3970 дронів-камікадзе та здійснив 1931 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

28 травня станом на 22:00 відбулося 189 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 43 окупанти та 17 поранено, знищено один танк, дві гармати, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, пошкоджено десять одиниць автомобільної техніки та одну ворожу гармату. Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося п’ять боєзіткнень. Противник завдав семи авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 69 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Шев’яківка, Лиман та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман, Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Різниківка.

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Маркове та Тихонівка.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру та Степанівки. Досі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Білицьке, Гришине, Удачне та Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Ворог один раз наступав у районі населеного пункту Січневе.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 22 атаки окупантів у районах населених пунктів Мирне, Добропілля, Воздвижівка, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське, Рибне, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне. Наразі три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

Нагадаємо, триває 1555-й день повномасштабної війни в Україні.

