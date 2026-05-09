Атака на Чернігівщину: російський дрон убив батька та сина на сільгосппідприємстві

Влучання спричинило масштабну пожежу на території господарства

Російські окупаційні війська продовжують цинічно нищити прикордоння України. Увечері 8 травня ворожа дронова атака на Новгород–Сіверський район Чернігівської області призвела до загибелі двох людей. Удар було спрямовано на цивільне сільськогосподарське підприємство, де в той момент перебували працівники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Атака сталася в одному з прикордонних сіл Новгород–Сіверського району. Ворожий безпілотник влучив прямо в об’єкт сільгосппідприємства. Внаслідок вибуху на місці загинули двоє цивільних – 70–річний чоловік та його 49–річний син. Ще один 55–річний працівник отримав поранення різного ступеня тяжкості, йому надається медична допомога.

Влучання спричинило масштабну пожежу на території господарства. На місце негайно прибули підрозділи ДСНС, які в найкоротші терміни ліквідували займання. Попри оперативні дії рятувальників, врятувати життя чоловіків, які опинилися в епіцентрі вибуху, було неможливо.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські окупаційні війська завдали чергового удару по прикордонню Сумської області. Під вогнем опинилася Березівська громада, де внаслідок влучання виникло потужне займання на території приватного домоволодіння. Рятувальна операція проходила в умовах підвищеного ризику для життя особового складу ДСНС.