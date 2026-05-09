Атака на Чернігівщину: російський дрон убив батька та сина на сільгосппідприємстві

Максим Бурич
Рятувальники ліквідували пожежу
фото: ДСНС Чернігівщини

Влучання спричинило масштабну пожежу на території господарства

Російські окупаційні війська продовжують цинічно нищити прикордоння України. Увечері 8 травня ворожа дронова атака на Новгород–Сіверський район Чернігівської області призвела до загибелі двох людей. Удар було спрямовано на цивільне сільськогосподарське підприємство, де в той момент перебували працівники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Атака сталася в одному з прикордонних сіл Новгород–Сіверського району. Ворожий безпілотник влучив прямо в об’єкт сільгосппідприємства. Внаслідок вибуху на місці загинули двоє цивільних – 70–річний чоловік та його 49–річний син. Ще один 55–річний працівник отримав поранення різного ступеня тяжкості, йому надається медична допомога.

Влучання спричинило масштабну пожежу на території господарства. На місце негайно прибули підрозділи ДСНС, які в найкоротші терміни ліквідували займання. Попри оперативні дії рятувальників, врятувати життя чоловіків, які опинилися в епіцентрі вибуху, було неможливо.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські окупаційні війська завдали чергового удару по прикордонню Сумської області. Під вогнем опинилася Березівська громада, де внаслідок влучання виникло потужне займання на території приватного домоволодіння. Рятувальна операція проходила в умовах підвищеного ризику для життя особового складу ДСНС.

Нічний удар по Сумщині: у Березівській громаді спалахнула масштабна пожежа в приватному секторі
Дві людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район
Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року
Росія атакувала прикордоння Чернігівщини
Втрати ворога станом на 9 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
