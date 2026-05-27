Росіяни почали бити подвійними ударами, щоб вразити рятувальників. Генерал ДСНС пояснили нову тактику ворога

Полтавські фахівці у двобої з полум’ям після удару росіян по газовій інфраструктурі

Росіяни змінили тактику і все частіше застосовують методику негайних повторних ударів. Для чого?

Росія почала застосовувати тактику повторних ударів по українських об’єктах. Після першого влучання на місце приїжджають рятувальники та екстрені служби, а через певний час ворог завдає нового удару. Генерал-майор служби цивільного захисту Андрій Хижняк, начальник Головного управління ДСНС у Полтавській області пояснив в інтерв'ю «Главкому», що після атаки дронами чи ракетами рятувальники спершу перебувають на безпечній відстані. До ліквідації наслідків вони приступають уже після оцінки безпекової ситуації.

«Насамперед треба пояснити, як відбувається ліквідація наслідків прильотів. Після влучання по об'єкту ворожими дронами або ракетами наші надзвичайники виїжджають на місце і знаходяться певний час на безпечній відстані, а після відбою тривоги залучаються до ліквідації наслідків прильоту», – розповів Хижняк.

Під час затяжної повітряної тривоги, яка може тривати до 10 годин, за словами генерал-майора, надзвичайники залучаються до операції лише тоді, коли дозволяє безпекова складова. Андрій Хижняк розповідає, що рятувальники одразу починають виконувати свої завдання, якщо є влучання в житлові будинки і треба рятувати людей.

«Що стосується об’єктів критичної інфраструктури та промислових підприємств, тут ми застосовуємо відповідну тактику й постійно її змінюємо, аби ворог, аналізуючи наш досвід, не використовував його проти нас. Ми не хочемо, щоб противник вивчав наші алгоритми дій», – сказав він.

Начальник Головного управління ДСНС у Полтавській області визнав, що росіяни почали бити подвійними ударами та пояснив тактику агресора, навівши один з трагічних прикладів такого удару.

«Можуть вичекати одну-дві години і вдарити повторно. А у випадку прильоту 5 травня, коли загинули наші хлопці Віктор Кузьменко та Дмитро Скриль, а 24 колеги отримали поранення (у ніч проти 5 травня під час гасіння пожежі на об’єкті газової інфраструктури – «Главком»), була взагалі підступна історія: росіяни вдарили повторно «Іскандерами» з касетними боєприпасами. Такі випадки (повторного удару з застосуванням касетних боєприпасів – «Главком») непоодинокі в останні роки», – розповів рятувальник.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши об’єкт газовидобування на Полтавщині. Підступний повторний удар забрав життя чотирьох людей, серед яких – двоє співробітників Державної служби з питань надзвичайних ситуацій: