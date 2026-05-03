Палестинець узяв собі позивний Хохол і воює за ЗСУ

Надія Карбунар
Попри пережите пекло, Хані не втрачає почуття гумору
фото: скріншот із відео

Останній вихід на позиції став для Хохла справжнім випробуванням на витривалість – він провів на передньому краї у районі Костянтинівки 130 днів

У складі 93-ї окремої механізованої бригади воює палестинець на ім’я Хані. Іноземець обрав незвичний позивний – Хохол. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео бригади.

Хані воює у складі ЗСУ з 2022 року. До цього він пройшов строкову службу в армії Ізраїлю, тож мав базову військову підготовку, якою тепер ділиться з побратимами. Позивний для нього – не просто прізвисько, а символ приналежності до вільного народу.

«Я – Хохол, бо я палестинець родом, але живу там, де мені подобається і де зручно. Я єдиний палестинський вояка в 93-й бригаді», – гордо заявляє Хані.

Останній вихід на позиції став для Хохла справжнім випробуванням на витривалість – він провів на передньому краї у районі Костянтинівки 130 днів. До цього він уже мав досвід тривалих завдань у районі Кліщіївки та каналу «Сіверський Донець – Донбас».

Разом із побратимами Самсоном та Лисим, колишніми ув’язненими з батальйону «Алькатрас», Хані відбивав численні штурми. За його словами, ворог кидає в бій не лише росіян, а й іноземних найманців. Зокрема, їм доводилося вступати у ближній бій із найманцями з Куби.

Боєць вийшов із позицій із трофейним автоматом калібру 5.45. Коли у групи закінчилися набої, Хані використовував зброю ліквідованого окупанта, щоб продовжувати оборону.

Захисники витримали обстріли танковими мінами (ТМ), які ворог скидав прямо на підвали, та ділили між собою останній шматок хліба. Попри пережите пекло, Хані не втрачає почуття гумору. Перше, про що він заявив після виходу в безпечну зону – це про бажання привести себе до ладу та знайти кохання.

«Чотири з половиною місяці не купались... Шукаю наречену! Зараз тільки поголюсь», – пожартував боєць.

Хані впевнений: якщо Бог дав нагоду вижити в таких боях, значить попереду – велике вільне життя в Україні.

Нагадаємо, двоє воїнів з Китаю стали до лав батальйону безпілотних систем 110-ї бригади ЗСУ. Вони свідомо обрали Україну, і тепер боронять її свободу, попри мовний бар’єр і всі труднощі. 

Також президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах.

Раніше парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.

