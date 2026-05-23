Командир елітного штурмового підрозділу розповів, що вважатиме перемогою України у війні

В умовах тривалої війни цивільне населення припустилося великої помилки, сподіваючись, що мобілізація їх омине

Командир штурмового батальйону полку «Скеля» із позивним Алдо Апач поділився своїм баченням завершення війни. Він наголосив, що наразі ніхто не може назвати точних термінів закінчення бойових дій, проте для себе він уже чітко визначив мінімальні умови, за яких зможе констатувати перемогу України. Як інформує «Главком», про це Алдо Апач розповів у інтерв’ю Яніні Соколовій.

«Я ще не бачу кінця того всього і нема розуміння, коли можна буде сказати, що все. Для мене перемога, якщо всі міста завтра перестануть бомбити, люди будуть щасливі і ми повернемо хоча би ті території, які мали до повномасштабного вторгнення», – заявив комбат.

Водночас Алдо Апач відверто обурився позицією багатьох мобілізованих, які скаржаться на надто короткі терміни навчання у тренувальних центрах перед відправкою на фронт. За його словами, в умовах тривалої війни цивільне населення припустилося великої помилки, сподіваючись, що мобілізація їх омине. Він підкреслив, що за чотири роки реальної загрози кожен мав свідомо готуватися до найгіршого сценарію замість того, щоб ігнорувати реальність.

Комбат додав, що безглуздо дивитися на війну крізь пальці, а потім заявляти, що півтора місяця базової військової підготовки – це замало. На його думку, захист країни вимагає від кожного українця постійної та безперервної роботи над собою, оскільки ворог не зупиниться сам по собі, а армії щодня потрібні підготовлені та вмотивовані люди.

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» (до 2025 року – «Скала») – це елітний штурмовий підрозділ Сухопутних військ ЗСУ. Створений у 2022 році як добровольче формування, полк брав участь у найгарячіших точках фронту (Бахмут, Авдіївка, Соледар) і першим в Україні сформував мотоциклетну штурмову роту.

Раніше «Главком» писав, що повномасштабне вторгнення в Україну, яке, на думку Путіна, мало повернути Росії статус наддержави, на п’ятий рік війни перетворилося на катастрофічну проблему. За західними оцінками, армія РФ щомісяця втрачає близько 35 тис. солдатів убитими та пораненими. Російські опозиційні журналісти оцінюють кількість лише загиблих окупантів у 352 тис. осіб (із них поіменно верифіковано близько 217 800). Хоча Кремлю досі вдається компенсувати ці втрати новими рекрутами через високі виплати, російська армія від початку року повністю припинила нарощувати свою загальну чисельність.

Нагадаємо, російська армія вже п’ятий місяць поспіль втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що суттєву роль у цьому відіграють українські підрозділи безпілотних систем. Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Від початку 2026 року загальні втрати армії РФ вже перевищили 141,5 тис. осіб, з яких понад 83 тис. є безповоротними.

До слова, Збройні Сили України в умовах обмежених ресурсів намагаються перейти від «війни на виснаження» до асиметричної стратегії для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику.