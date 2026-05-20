Нещодавно відсвяткувала 94-річчя. У Конотопі росіяни вбили довгожительку

Станом на зараз відомо про одну загиблу та 11 поранених через російську атаку на місто

Унаслідок російського удару по пʼятиповерховому будинку в Конотопі на Сумщині загинула 94-річна жителька. У неділю вона відсвяткувала іменини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Як повідомив чиновник, жінка мешкала в підʼїзді, куди влучив російський безпілотник. Рятувальники деблокували тіло загиблої з-під завалів. За словами Григорова, ворожий удар не залишив їй шансів урятуватися.

Ще 11 людей постраждали внаслідок атаки на Конотоп. Більшість із них – люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога.

За попередніми даними слідства, війська РФ з 01:20 по 04:30 20 травня запустили 12 безпілотників по місту Конотоп. Станом на ранок зафіксовано пошкодження 2 приватних будинків, 3 багатоповерхівок, пʼять адміністративних будівель і транспортних засобів.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у ніч на 20 травня російські окупаційні війська атакували безпілотниками місто Конотоп Сумської області. Внаслідок прямого влучання ворожого «шахеда» в п'ятиповерхівку обвалилося три поверхи.

Ударною хвилею також пошкоджено міську лікарню, там вибито вікна. Окрім цього, численні руйнування вікон та дверей зафіксовані в інших житлових будинках, квартирах та адміністративних будівлях Конотопа.

До слова, під ранок 20 травня російські війська атакували Вільнянськ у Запорізькій області. Удар прийшовся по приватному будинку.