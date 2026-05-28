Швеція передала Україні винищувачі, Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС. Головне за 28 травня 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Швеція передала Україні винищувачі, Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС. Головне за 28 травня 2026
колаж: glavcom.ua
Дайджест новин 28 травня 2026 року

Швеція офіційно передасть Україні 16 винищувачів Gripen і продасть ще 22 нових. Парламент ратифікував кредитну угоду з ЄС на €90 млрд, а Рада ЄС схвалила транш на 2,8 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

«Главком» склав добірку головних подій 28 травня.

Швеція оголосила про передачу Україні 16 винищувачів Gripen

фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав Швецію. Глава держави та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали декларацію про поглиблення співпраці.

Шведський прем'єр підтвердив передачу Україні винищувачів JAS 39 Gripen у модифікаціях C/D до 2030 року. Також Швеція надала Україні пакет підтримки в розмірі $2,7 млрд.

Президент України повідомив, що протягом наступних 10 місяців Україна отримає вже перші винищувачі. Зеленський також заявив, що Україна планує придбати всі 150 винищувачів Gripen, а також 22 нові літаки сучасної серії E, поставки яких очікуються до 2030 року.

Поблизу Туреччини дрони атакували три танкери тіньового флоту РФ

фото: Vessel Finder

Три танкери, які перевозили російську нафту, зазнали атаки безпілотників у Чорному морі поблизу північного узбережжя Туреччини. За даними ГУР, танкери Altura, Velora та James II входять до тіньового флоту РФ.

Як повідомило судноплавне агентство Tribeca, танкер James II під прапором Палау, який ішов без вантажу (у баласті), був уражений у районі машинного відділення приблизно за 80 км на північ від Тюркелі та близько 75,6 км від протоки. На борту перебувало 20 членів екіпажу – ніхто не постраждав. Ще два судна – Altura та Velora під прапором Сьєрра-Леоне, також без вантажу, були атаковані в тому ж районі під час операції перевалки вантажу між суднами.

Рада ЄС схвалила транш на 2,8 млрд євро за програмою Ukraine Facility

фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія позитивно оцінила виконання плану України за четвертий квартал 2025 року.

Станом на кінець травня 2026 року спільними зусиллями вже виконано 86 кроків плану України, ще 65 – у процесі реалізації. У межах програми Ukraine Facility з початку роботи інструменту з 2024 року держава отримала 26,8 млрд євро. Загальний обсяг програми на 2024–2027 роки становить 50 млрд євро.

Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС на €90 млрд

фото: Ярослав Железняк/Telegram

Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про кредит у €90 млрд. За відповідний закон проголосували 298 народних депутатів.

Документ дає можливість залучити фінансову допомогу від ЄС на загальну суму до €90 млрд євро у 2026-2027 роках. Ці кошти будуть розподілені на покриття дефіциту держбюджету, забезпечення макроекономічної стабільності та посилення оборонно-промислового потенціалу. Погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно коштом репарацій від Російської Федерації, а відсотки покриватиме бюджет ЄС.

Набуття чинності угодою про позику і меморандумом про взаєморозуміння після їх ратифікації дозволить Україні залучити від ЄС до €90 млрд фінансового ресурсу для підтримки державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу. На 2026 рік загальний обсяг підтримки у розмірі до €45 млрд, що розподіляється на два ключові компоненти: оборонна частина (до €28,3 млрд) – спрямовується на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу; бюджетна частина (€16,7 млрд) – спрямовується на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.

Кабмін схвалив новий Митний кодекс

фото: Юлія Свириденко

Кабінет міністрів погодив проєкт нового Митного кодексу, який імплементує європейське митне законодавство. Це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання зобов’язань у межах переговорного процесу щодо членства.

Нове митне законодавство України повністю узгоджено з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила: нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита. Для українського бізнесу впровадження нового Митного кодексу означатиме більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС.

Інші важливі новини

  • На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни.
  • Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток.
  • США та Іран домовилися про двомісячне перемир’я.

