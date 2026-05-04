Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 4 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 175 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5782 дрони-камікадзе та здійснив 2525 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

4 травня станом на 22:00 відбулося 132 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано ліквідовано 52 окупантів та 16 поранено, знищено три одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога, дві гармати, пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, дві гармати та два пункти управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 194 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Триває одне з п’яти боєзіткнень, що відбулися сьогодні. Противник здійснив 65 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця та Амбарне. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися в напрямку населених пунктів Лиман, Ямпіль та Озерне. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука та Різниківка.

Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Никифорівка та Віролюбівка. Ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Плещіївки та Степанівки. Досі тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Удачне, Новопавлівка, Новоолександрівка, Молодецьке, Новомиколаївка та Муравка.

Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Окупанти сім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Січневе, Єгорівка, Нове Запоріжжя та Злагода.

Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося десять атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Яблукове, Святопетрівка, Чарівне, Верхня Терса та Воздвижівська. Наразі триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1531-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували НПЗ у Туапсе
Удар по НПЗ в Туапсе. Генштаб підтвердив ураження
28 квiтня, 11:55
Ситуація на фронті 24 квітня
Лінія фронту станом на 24 квітня 2026. Зведення Генштабу
24 квiтня, 22:29
У соцмережах зʼявилося фото критично виснажених українських військових з 14-ї бригади, які залишилися без їжі та води на позиціях
Без їжі та води на позиціях. Генштаб прокоментував скандал із бійцями 14-ї бригади
24 квiтня, 06:51
Українські дронарі нищать ворожу техніку
Сили безпілотних систем спалили вісім одиниць ворожої техніки на Лиманському напрямку (відео)
23 квiтня, 08:16
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 885 танків
Втрати ворога станом на 22 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
22 квiтня, 06:39
Ситуація на фронті 20 квітня
Лінія фронту станом на 20 квітня 2026. Зведення Генштабу
20 квiтня, 22:14
Україна надасть партнерам інформацію про санкційні пакети для узгодження обмежень
Президент запровадив санкції проти понад сотні російських командирів та попів РПЦ
17 квiтня, 16:43
РФ розширила підстави для депортації мігрантів
РФ посилила контроль над мігрантами: служба стала способом уникнути висилки
17 квiтня, 08:15
Нині триває 1509-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 квітня 2026 року
12 квiтня, 10:07

Події в Україні

Росія атакувала Дніпро безпілотниками
Росія атакувала Дніпро безпілотниками
Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 4 травня 2026. Зведення Генштабу
Саміт Європейської політичної спільноти, удар по Мерефі. Головне за 4 травня 2026
Саміт Європейської політичної спільноти, удар по Мерефі. Головне за 4 травня 2026
Вперше з 2024 року. Аналітики ISW зафіксували переламний момент на фронті
Вперше з 2024 року. Аналітики ISW зафіксували переламний момент на фронті
Сили оборони уразили склади БпЛА та боєприпасів окупантів
Сили оборони уразили склади БпЛА та боєприпасів окупантів
Удар по катерах РФ у Криму 30 квітня: з'явилися дані про загибель екіпажу
Удар по катерах РФ у Криму 30 квітня: з'явилися дані про загибель екіпажу

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua