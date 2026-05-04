Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по катерах РФ у Криму 30 квітня: з'явилися дані про загибель екіпажу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по катерах РФ у Криму 30 квітня: з'явилися дані про загибель екіпажу
30 квітня були уражені патрульний сторожовий катер «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок»
фото: скриншот з відео

Загинув увесь екіпаж катера

У ніч на 30 квітня було уражено російський протидиверсійний катер проєкту «Грачонок». Унаслідок атаки загинули дев’ятеро членів екіпажу, ще двоє зазнали поранень. Про це повідомив OSINT-ресурс «Кіберборошно», передає «Главком».

30 квітня ВМС України уразили не лише протидиверсійний катер «Грачонок», а й патрульний сторожовий катер ФСБ РФ «Соболь».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Водночас російські ресурси стверджують, що загинув увесь екіпаж катера – вісім осіб. Зокрема, вони оприлюднюють списки з прізвищами загиблих.

Удар по катерах РФ у Криму 30 квітня: з'явилися дані про загибель екіпажу фото 1

Нагадаємо, у ніч на 30 квітня 2026 силами та засобами Військово-морських сил було нанесено ураження корабельно-катерного складу РФ в районі Керченської протоки. Були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок».

Читайте також:

Теги: Крим флот РФ втрати росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інсталяція у Варшаві
Останній парад Путіна
Сьогодні, 10:28
Фрідріх Мерц назвав війну в Україні «можливістю» для Європи
Канцлер Німеччини побачив позитив від війни в Україні
24 квiтня, 21:21
РФ втратила військовий потенціал
РФ втратила можливість вести війну проти Балтії до 2028 року
23 квiтня, 16:07
Через агресію проти України в росіян залишається дедалі менше грошей
Путін веде економіку РФ до прірви. Названо п'ять факторів
23 квiтня, 12:08
Європол встановив долю 45 депортованих українських дітей
Європол вийшов на слід депортованих українських дітей
20 квiтня, 21:44
У Туапсе після атаки на завод над містом нависає густий чорний дим
У Туапсе спалахнула масштабна пожежа після ударів по НПЗ (відео)
20 квiтня, 08:03
Окупанти почали розробку найбільшого в Україні родовища марганцю
Окупанти почали розробку найбільшого родовища марганцю на окупованій території
17 квiтня, 21:36
Україна не лише захищається, а й формує правила гри у глобальній кібербезпеці
Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України
10 квiтня, 14:02
Олександру Леонову було 74 роки
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)
5 квiтня, 21:17

Події в Україні

Удар по катерах РФ у Криму 30 квітня: з'явилися дані про загибель екіпажу
Удар по катерах РФ у Криму 30 квітня: з'явилися дані про загибель екіпажу
Ракетний удар по Мерефі: кількість загиблих зросла до шести (оновлено)
Ракетний удар по Мерефі: кількість загиблих зросла до шести (оновлено)
Втрати ворога. Сили оборони досягли стратегічного перелому, що вплине на хід війни
Втрати ворога. Сили оборони досягли стратегічного перелому, що вплине на хід війни
Через ворожі обстріли знеструмлено чотири області
Через ворожі обстріли знеструмлено чотири області
На Закарпатті до ранку горів готель на курорті «Красія» (фото)
На Закарпатті до ранку горів готель на курорті «Красія» (фото)
Ворог ударив по Мерефі: загинуло троє людей, є поранені
Ворог ударив по Мерефі: загинуло троє людей, є поранені

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua