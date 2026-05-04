Удар по катерах РФ у Криму 30 квітня: з'явилися дані про загибель екіпажу
Загинув увесь екіпаж катера
У ніч на 30 квітня було уражено російський протидиверсійний катер проєкту «Грачонок». Унаслідок атаки загинули дев’ятеро членів екіпажу, ще двоє зазнали поранень. Про це повідомив OSINT-ресурс «Кіберборошно», передає «Главком».
30 квітня ВМС України уразили не лише протидиверсійний катер «Грачонок», а й патрульний сторожовий катер ФСБ РФ «Соболь».
Водночас російські ресурси стверджують, що загинув увесь екіпаж катера – вісім осіб. Зокрема, вони оприлюднюють списки з прізвищами загиблих.
