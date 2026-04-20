Лінія фронту станом на 20 квітня 2026. Зведення Генштабу

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5035 дронів-камікадзе та здійснив 2237 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

20 квітня на фронті відбулося 139 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

Відбулось три боєзіткнення, противник здійснив 58 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та Вільча. Одне боєзіткнення триває.

На Куп'янському напрямку

Наші захисники відбивали дев’ять ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Ківшарівка та Новоосинове. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутися неподалік Кармазинівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Слов'янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 18 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти тричі намагалися покращити своє положення, атакуючи у напрямках населених пунктів Калинівське та Злагода. Авіаударів зазнали Гаврилівка та Маломихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 17 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Цвіткове, Воздвиженка, Рибальське, Лісне, Рівне, Новоселівка, Чарівне, Долинка. Одне боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Оріхову.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1517-й день повномасштабної війни в Україні.