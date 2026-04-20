Лінія фронту станом на 20 квітня 2026. Зведення Генштабу

Ситуація на фронті 20 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

20 квітня на фронті відбулося 139 бойових зіткнення

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5035 дронів-камікадзе та здійснив 2237 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

20 квітня на фронті відбулося 139 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулось три боєзіткнення, противник здійснив 58 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та Вільча. Одне боєзіткнення триває.

На Куп'янському напрямку

Наші захисники відбивали дев’ять ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Ківшарівка та Новоосинове. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутися неподалік Кармазинівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Слов'янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 18 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти тричі намагалися покращити своє положення, атакуючи у напрямках населених пунктів Калинівське та Злагода. Авіаударів зазнали Гаврилівка та Маломихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 17 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Цвіткове, Воздвиженка, Рибальське, Лісне, Рівне, Новоселівка, Чарівне, Долинка. Одне боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Оріхову.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1517-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також

«Срібної кулі» у війні США проти Ірану немає. Однак залишається одне питання
Трамп справді «змінив режим» в Ірані, однак не в кращий бік
Сьогодні, 18:11
Росіяни дали завдання білорусам нагнітати обстановку
Росія готує Білорусь до ескалації: Рада нацбезпеки оцінила реальну загрозу
Вчора, 18:48
WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
18 квiтня, 23:01
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Нова війна? Ердоган пригрозив Ізраїлю військовими діями – Jerusalem Post
13 квiтня, 23:39
Сили оборони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії
Ураження нафтобази у Феодосії: Генштаб повідомив деталі
8 квiтня, 16:19
Іран погодився на умовне перемир’я та відкриття Ормузької протоки на два тижні
Перемир'я США та Ірану: Тегеран розповів, що буде з Ормузькою протокою
8 квiтня, 02:59
З перших днів повномасштабного вторгнення у 2022 році Максим Кебас добровільно став на захист держави
На фронті поліг волонтер, учасник Революції Гідності. Згадаймо Максима Кебаса
3 квiтня, 09:00
Як війна змінила нас і державу
Війна стала рутиною: як Україна втратила ейфорію, але не спротив
30 березня, 18:18
Молдова отримує світло з Євросоюзу оминаючи пошкоджені мережі
Молдова перейшла на реверсний імпорт електрики через удари РФ по Україні
24 березня, 15:03

Події в Україні

Ворог протягом дня бив по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки
Ворог протягом дня бив по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки
Лінія фронту станом на 20 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 20 квітня 2026. Зведення Генштабу
Результати виборів у Болгарії, удари по Україні. Головне за 20 квітня 2026 року
Результати виборів у Болгарії, удари по Україні. Головне за 20 квітня 2026 року
Вибух поблизу Рівного: влада повідомила деталі
Вибух поблизу Рівного: влада повідомила деталі
Сили оборони спростували захоплення окупантами Зибиного на Харківщині
Сили оборони спростували захоплення окупантами Зибиного на Харківщині
Поблизу Рівного стався вибух: є постраждалі
Поблизу Рівного стався вибух: є постраждалі

Новини

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
