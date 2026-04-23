Сили безпілотних систем спалили вісім одиниць ворожої техніки на Лиманському напрямку (відео)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Українські дронарі нищать ворожу техніку
фото: скрин з відео

Пілоти батальйону Signum спалили вісім одиниць логістичної техніки російських загарбників на Лиманському напрямку.

Оператори безпілотників батальйону Signum успішно відпрацювали по логістичних вузлах та транспорті російських загарбників на Лиманському напрямку, знищивши вісім одиниць техніки. Про це підрозділ повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Військові оприлюднили відповідне відео бойової роботи. На опублікованих кадрах зафіксовано точні удари по вантажівках та спецтехніці, які забезпечували життєдіяльність передових підрозділів окупантів.

«Пілоти батальйону Signum спалили вісім одиниць логістичної техніки росіян», – йдеться у повідомленні військових.

За інформацією військових, наразі противник на цій ділянці дотримується тактики інфільтрації: росіяни намагаються пройти повз бойові порядки Збройних Сил України малими групами. Масштабних механізованих штурмів із застосуванням важкої бронетехніки наразі не спостерігається.

«Противник активно використовує логістичні машини для підвозу особового складу, продовольства та БК – і саме вони стають нашою ціллю», – додають військові.

«Главком» писав, що Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Самарська область зазнала атаки безпілотників другу ніч поспіль. У Самарі та Новокуйбишевську мешканці повідомляли про вибухи, через які в одній із багатоповерхівок вибило скло.

Нагадаємо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ.

Читайте також:

Читайте також

СБУ демонструє здатність діяти глибоко в тилу противника
СБУ нарощує темпи ураження ворога, або Чому ниють Z-пропагандисти?
20 квiтня, 15:43
Ми не збережемося як нація, якщо не наведемо лад в своєму домі, вважає колишній дипломат, письменник та громадський діяч
Юрій Щербак: Переговори зі США та Росією абсолютно безглузді. Але нам треба витримати… Інтерв’ю
30 березня, 20:45
Слідство готує до допиту співочого ректора Михайла Поплавського
Юний орел: круте піке. Чому силовики постукали до Поплавського? Тема дня
27 березня, 21:50
Міністр оборони США Гегсет назвав авіаудари по Ірану «переговорами»
Міністр оборони США Гегсет назвав авіаудари по Ірану «переговорами»
25 березня, 03:58
Останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу.
Зеленський розкрив, чого проситиме в Близького Сходу в обмін на дрони-перехоплювачі
28 березня, 15:39
World Climbing відповіла на запит «Главкома»
World Climbing офіційно визнала, що російські військові можуть бути нейтральними атлетами
3 квiтня, 11:42
Київ на засіданні представить план посилення ППО, розвиток дронів і нову модель обміну бойовими даними з партнерами
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
10 квiтня, 21:31
У ніч проти 31 березня до повітряного простору Естонії залетіли кілька безпілотників, уламки одного з них виявили в Тартуському повіті
Український посол попередив естонців про ймовірність нових інцидентів з дронами
13 квiтня, 17:18
Сили оборони знищують ворожі кораблі
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
20 квiтня, 09:27

Карта бойових дій в Україні станом на 23 квітня 2026 року
Сили безпілотних систем спалили вісім одиниць ворожої техніки на Лиманському напрямку (відео)
Атака на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла
Понад 800 ударів за добу. Росіяни обстріляли Запорізьку область
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2026
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
