Сили безпілотних систем спалили вісім одиниць ворожої техніки на Лиманському напрямку (відео)

Пілоти батальйону Signum спалили вісім одиниць логістичної техніки російських загарбників на Лиманському напрямку.

Оператори безпілотників батальйону Signum успішно відпрацювали по логістичних вузлах та транспорті російських загарбників на Лиманському напрямку, знищивши вісім одиниць техніки. Про це підрозділ повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Військові оприлюднили відповідне відео бойової роботи. На опублікованих кадрах зафіксовано точні удари по вантажівках та спецтехніці, які забезпечували життєдіяльність передових підрозділів окупантів.

За інформацією військових, наразі противник на цій ділянці дотримується тактики інфільтрації: росіяни намагаються пройти повз бойові порядки Збройних Сил України малими групами. Масштабних механізованих штурмів із застосуванням важкої бронетехніки наразі не спостерігається.

«Противник активно використовує логістичні машини для підвозу особового складу, продовольства та БК – і саме вони стають нашою ціллю», – додають військові.

