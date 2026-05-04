Росія атакувала Дніпро безпілотниками

Аліна Самойленко
У Дніпрі горить будинок через атаку РФ
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки загорівся приватний будинок

У ніч на 5 травня російська окупаційна армія атакувала Дніпро безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

Внаслідок російської атаки виникла пожежа у приватному будинку в одному із районів Дніпра.

«Ворог атакує Дніпро. Зайнявся приватний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється. Загроза триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», – написав Ганжа.

Як відомо, Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«На сьогодні, не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах. Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту», – наголосив президент.

Нагадаємо, російські окупанти у неділю, 3 травня, завдали ракетного удару по Дніпру. Під обстрілом опинився житловий квартал. Про це повідомляє глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. Пошкоджений гуртожиток. Люди під час атаки були у підвалі. Зараз рятувальники їх евакуюють», – ідеться у його повідомленні.

