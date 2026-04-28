Удар по НПЗ в Туапсе. Генштаб підтвердив ураження

Наталія Порощук
Дрони атакували НПЗ у Туапсе
фото: Генштаб

Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території об'єкта

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії РФ на території України. Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території об'єкта з подальшою пожежею. Масштаби завданих збитків уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Також українські воїни уразили радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону «Ай-Петрі» в районі Охотничого, що в тимчасово окупованому українському Криму.

Окрім цього, впродовж минулої доби українські підрозділи успішно уражали командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на тимчасово окупованій території АР Крим.

Серед іншого уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе після нічної атаки безпілотників влада закликала мешканців прилеглих до нафтопереробного заводу районів евакуюватися через масштабну пожежу. За офіційними даними, внаслідок атаки дронів на території Туапсинського НПЗ виникла пожежа. Російська сторона заявляє, що займання сталося після падіння уламків безпілотників. Вогонь охопив частину резервуарів із нафтою.

Очевидці повідомляли про серію вибухів у ніч на 28 квітня. За їхніми словами, безпілотники заходили з боку моря, після чого в районі підприємства було видно спалахи та чутно стрілянину.

