Melovin звернувся до активістів, які зірвали його концерт та тур Україною

Співаку не вдалося зібрати кошти для ЗСУ через скасовані концерти

Український співак Melovin, справжнє ім’я Костя Бочаров прокоментував протест активістів, через який він скасував свій концерт, а згодом і увесь тур Україною. Співак звернувся до противників ЛГБТ під час етеру Champion Radio у програмі «Ранок Чемпіонів», передає «Главком».

Melovin висловив своє обурений тим, що через скасування туру йому не вдалося зібрати кошти військовим. Частину грошей із прибутку від продажів квитків співак планував передати військовим батальйону «Айдар».

«Права молодь не вміє думати, не вміє мислити. І це проблема. Неважливо, якої ти орієнтації. У вас можуть бути інші уподобання або ви можете використовувати булінг або хейт на мою адресу. Для мене це не має значення. Але є різниця в тому, що коли тур підтримує батальйон Айдар і коли я не приводжу їм тепер амуніцію, теплозабезпечення чи FPV-дрони, які я міг би придбати за кошти зі зборів на концертах, бо я завжди проводжу зустріч за лаштунками», – сказав співак.

Melovin звернувся до тих, хто зірвав його концерт та попросив не заважати його творчості. «Прикро, що люди досі живуть у скрепах. Ми ж так хочемо у Європу, але не вміємо поважати одне одного. Якщо ви мене ненавидите, ви маєте на це право. Але не треба заважати робити свою справу», – висловився виконавець.

За словами артиста, з одного концерту він передавав військовим близько 150 тис. грн. «Якщо порахувати суму зборів із шести концертів, то вийде прекрасна сума. Тому я бажаю цій молоді розвитку, знати, що вони дуже серйозно начудили», – висловився виконавець.

Співак зізнався, що йому прикро через скасування туру, адже він хотів допомогти ЗСУ, а також побачити своїх шанувальників на концертах: «Мені дуже соромно перед Аліною, яка допомагає Айдару все своє життя, у неї загинув чоловік там… І мені соромно, що ми разом із фанами не змогли передати хлопцям цю допомогу. Мені прикро, що фани не змогли побачити наживо шоу, яке ми готували».

Нагадаємо, 17 лютого в Рівному не відбувся концерт українського співака Melovin, який був запланований у Рівненському міському палаці культури «Текстильник» з нагоди десяти років творчої діяльності артиста. Біля входу до закладу зібралася група людей із плакатами та гаслами проти одностатевих стосунків.

До слова, сольний тур українського співака Melovin було скасовано. Організатори прийняли таке рішення після протесту активістів у Рівному та наголосили на безпеці глядачів. Команда Master how повідомила про скасування туру та висловила співчуття стосовно цього.