Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Melovin звернувся до активістів, які зірвали його концерт та тур Україною

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Melovin розповів про, що шкодує через скасований тур
фото: Instagram/melovin_official

Співаку не вдалося зібрати кошти для ЗСУ через скасовані концерти

Український співак Melovin, справжнє ім’я Костя Бочаров прокоментував протест активістів, через який він скасував свій концерт, а згодом і увесь тур Україною. Співак звернувся до противників ЛГБТ під час етеру Champion Radio у програмі «Ранок Чемпіонів», передає «Главком».

Melovin висловив своє обурений тим, що через скасування туру йому не вдалося зібрати кошти військовим. Частину грошей із прибутку від продажів квитків співак планував передати військовим батальйону «Айдар».

«Права молодь не вміє думати, не вміє мислити. І це проблема. Неважливо, якої ти орієнтації. У вас можуть бути інші уподобання або ви можете використовувати булінг або хейт на мою адресу. Для мене це не має значення. Але є різниця в тому, що коли тур підтримує батальйон Айдар і коли я не приводжу їм тепер амуніцію, теплозабезпечення чи FPV-дрони, які я міг би придбати за кошти зі зборів на концертах, бо я завжди проводжу зустріч за лаштунками», – сказав співак.

Melovin звернувся до тих, хто зірвав його концерт та попросив не заважати його творчості. «Прикро, що люди досі живуть у скрепах. Ми ж так хочемо у Європу, але не вміємо поважати одне одного. Якщо ви мене ненавидите, ви маєте на це право. Але не треба заважати робити свою справу», – висловився виконавець.

За словами артиста, з одного концерту він передавав військовим близько 150 тис. грн. «Якщо порахувати суму зборів із шести концертів, то вийде прекрасна сума. Тому я бажаю цій молоді розвитку, знати, що вони дуже серйозно начудили», – висловився виконавець.

Співак зізнався, що йому прикро через скасування туру, адже він хотів допомогти ЗСУ, а також побачити своїх шанувальників на концертах: «Мені дуже соромно перед Аліною, яка допомагає Айдару все своє життя, у неї загинув чоловік там… І мені соромно, що ми разом із фанами не змогли передати хлопцям цю допомогу. Мені прикро, що фани не змогли побачити наживо шоу, яке ми готували».

Нагадаємо, 17 лютого в Рівному не відбувся концерт українського співака Melovin, який був запланований у Рівненському міському палаці культури «Текстильник» з нагоди десяти років творчої діяльності артиста. Біля входу до закладу зібралася група людей із плакатами та гаслами проти одностатевих стосунків.

До слова, сольний тур українського співака Melovin було скасовано. Організатори прийняли таке рішення після протесту активістів у Рівному та наголосили на безпеці глядачів.  Команда Master how повідомила про скасування туру та висловила співчуття стосовно цього. 

Читайте також:

Теги: Melovin співак ЛГБТ концерт ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 8 лютого
Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу
8 лютого, 22:11
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 лютого
13 лютого, 14:03
Українські військові передадуть досвід дронової війни німецькій армії
Німеччина залучила українських інструкторів до викладання у військових школах
17 лютого, 20:47
Ситуація на фронті 23 лютого
Лінія фронту станом на 23 лютого 2026. Зведення Генштабу
23 лютого, 22:15
Головне Управління Розвідки показало кадри наступальної операції під Степногірськом
Спецпризначенці ГУР зірвали плани ворога на Запоріжжі (відео)
25 лютого, 14:54
Митрополит Антоній переконував, що накопичував мільйони з 1963 року
Чи пішли на ЗСУ мільйони, вилучені у митрополита УПЦ МП? Несподіване рішення суду
27 лютого, 07:30
Американський метал-гурт As I Lay Dying показався на Красній площі в РФ
Гурт зі США поїхав у тур Росією та показався на Красній площі: реакція українців
3 березня, 14:24
Павло Дворський поділився спільною світлиною з Василем Зінкевичем
Суперзірки легендарної «Смерічки» через 50 років. Фото з-за куліс Львівської опери
3 березня, 16:58
ДОТ і Клопотенко працюватимуть у проєкті «Готуємо до бою»
Клопотенко співпрацюватиме із ЗСУ: подробиці від Міноборони
3 березня, 12:43

Шоу-біз

Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Пустовіт, яка пережила окупацію
Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Пустовіт, яка пережила окупацію
Melovin звернувся до активістів, які зірвали його концерт та тур Україною
Melovin звернувся до активістів, які зірвали його концерт та тур Україною
Молодша донька Ольги Сумської зізналася, чи спілкується із сестрою, яка живе в Росії
Молодша донька Ольги Сумської зізналася, чи спілкується із сестрою, яка живе в Росії
Легендарний Елтон Джон поділився кадрами сімейної фотосесії зі своїм чоловіком та синами
Легендарний Елтон Джон поділився кадрами сімейної фотосесії зі своїм чоловіком та синами
Харчишин переспівав хіт «Вже не сам» і записав кліп у консервній банці
Харчишин переспівав хіт «Вже не сам» і записав кліп у консервній банці
На перетині року й опери. Румунія обрала представника на Євробачення у Відні
На перетині року й опери. Румунія обрала представника на Євробачення у Відні

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua