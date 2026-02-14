На окупованій Херсонщині загарбники вимкнули опалення для дітей у школах

В окупованому Скадовську в одній із шкіл батьків змусили скидатися на дизель, щоб діти могли навчатися офлайн

У захопленому Скадовську адміністрація школи №1 вимагає від родин учнів кошти на придбання дизельного пального для генераторів. Відповідні заклики розповсюджують у батьківських чатах через тривалі проблеми з електропостачанням у місті. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

За словами керівництва закладу, протягом останніх тижнів вони нібито купували паливо власним коштом, але наразі ресурси вичерпані. Проте за наявною інформацією з окупованої частини Херсонщини, така ситуація є наслідком прямої вказівки «згори». Окупаційна влада заборонила зупиняти очне навчання, але при цьому відмовилася виділяти додаткове фінансування на енергоносії, переклавши відповідальність на дирекцію шкіл.

Хоча збір грошей офіційно називають «добровільним», батьків поставили перед фактом: у разі відмови здавати кошти дітей не допускатимуть до класів і переведуть на дистанційну форму. Таким чином загарбники повністю знімають із себе обов'язки з утримання навчальних закладів, змушуючи місцевих мешканців самотужки фінансувати базові потреби шкіл у складних гуманітарних умовах.

Як відомо, з січня 2026 року в коледжах та технікумах окупованої Ялти студентам пільгових категорій скасували грошові доплати до стипендій, замінивши їх безкоштовним харчуванням.

Хоча окупаційна влада подає це як соціальну допомогу, насправді студенти стикаються з неякісним сервісом: стандартних порцій зазвичай не вистачає, тому молодь змушена купувати їжу за власні кошти. При цьому отримання обідів фіксується під підпис навіть у тому випадку, якщо студент фактично не користується цією послугою.

Повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання».