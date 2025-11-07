Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 115 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 3 074 дрони-камікадзе та здійснили 3 864 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 листопада станом на 22:00 відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 110 окупантів, із них 50 – безповоротно. Також українські воїни знищили роботизований комплекс, реактивну систему залпового вогню, автомобіль, вісім одиниць спеціальної техніки та 15 безпілотних літальних апаратів. Крім того, уражено чотири одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи та дві одиниці спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів, три з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав шести авіаційних ударів, скинув 13 керованих авіабомб, а також здійснив 99 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири –з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Дворічанського. Два бойові зіткнення не завершено.

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, ще два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Сили оборони зупинили сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське, Зарічне та у напрямку населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Григорівка, Званівка, Виїмка.

На Краматорському напрямку

Наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Міньківки та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 18 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 59 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новоекономічне та у напрямку населених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр. Досі триває три бойові зіткнення.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 14 наступальних дій ворога у районах населених пунктів Вербове, Січневе, Орестопіль, Павлівка, Новогригорівка, Нововасилівське, Рибне, Новомиколаївка та у бік Єгорівки і Тернуватого.

Нагадаємо, триває 1353-й день повномасштабної війни в Україні.