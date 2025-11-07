Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 7 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 115 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 3 074 дрони-камікадзе та здійснили 3 864 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

7 листопада станом на 22:00 відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 110 окупантів, із них 50 – безповоротно. Також українські воїни знищили роботизований комплекс, реактивну систему залпового вогню, автомобіль, вісім одиниць спеціальної техніки та 15 безпілотних літальних апаратів. Крім того, уражено чотири одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи та дві одиниці спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів, три з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав шести авіаційних ударів, скинув 13 керованих авіабомб, а також здійснив 99 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири –з реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Дворічанського. Два бойові зіткнення не завершено.

Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії поблизу Куп’янська, Піщаного, Борівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, ще два бойові зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони зупинили сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське, Зарічне та у напрямку населеного пункту Коровій Яр.

Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Григорівка, Званівка, Виїмка.

Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Міньківки та Ступочок.

Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 18 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку Іллінівки. Одне бойове зіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 59 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Червоний Яр, Гродівка, Даченське, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Новоекономічне та у напрямку населених пунктів Новопавлівка і Кучерів Яр. Досі триває три бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 14 наступальних дій ворога у районах населених пунктів Вербове, Січневе, Орестопіль, Павлівка, Новогригорівка, Нововасилівське, Рибне, Новомиколаївка та у бік Єгорівки і Тернуватого.

Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1353-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Покровський напрямок. Вирішальна фаза
Покровський напрямок. Вирішальна фаза
27 жовтня, 08:01
РФ з початку війни втратила 21972 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 12 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
12 жовтня, 07:22
В окупованому Донецьку після вибухів спалахнула пожежа
Вибухи та пожежа в окупованому Донецьку, обстріл Харківщини: головне за ніч
12 жовтня, 07:10
Президент назвав кількість росіян, які потрапили в полон у 2025 році
Скільки росіян потрапило в полон у 2025 році. Свіжі дані від Зеленського
28 жовтня, 13:17
Російський диктатор Путін анонсував розпочати коротке перемир’я у Покровську для приїзду іноземних ЗМІ
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»
31 жовтня, 14:45
Воєнний злочин окупанти здійснили 3 листопада
Харківщина: Росіяни вбили дроном людей, які йшли з білим прапором
4 листопада, 12:52
За словами Чувіляєва, росіяни часто готові переходити кордони нелегально, аби втекти з країни
«Дезертирують щодня». Російський антивоєнний активіст розповів про СЗЧ у путінській армії
Сьогодні, 10:47
Ситуація на фронті 5 листопада
Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу
5 листопада, 22:23
Путін відвідав військовий госпіталь
Путін з іконами провідав фейкових військових у шпиталі (фото, відео)
31 жовтня, 10:46

Події в Україні

Зеленський призначив нового командувача безпілотних систем ППО
Зеленський призначив нового командувача безпілотних систем ППО
Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 7 листопада 2025. Зведення Генштабу
Перемир’я біля Запорізької АЕС, Ставка. Головне за 7 листопада
Перемир’я біля Запорізької АЕС, Ставка. Головне за 7 листопада
На фронті загинув Антон Бондаренко: працював фіксером для французьких телеканалів
На фронті загинув Антон Бондаренко: працював фіксером для французьких телеканалів
У львівському ліцеї отруїлися 9 учнів і вчителька
У львівському ліцеї отруїлися 9 учнів і вчителька
Росіяни знищили відділення «Нової пошти» у Чугуєві, втрачено понад 500 посилок
Росіяни знищили відділення «Нової пошти» у Чугуєві, втрачено понад 500 посилок

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua