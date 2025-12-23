Масована атака РФ змусила українські АЕС зменшити потужність

АЕС України працюють на зниженій потужності через удари по енергетиці

Внаслідок ракетно-дронових ударів по енергетиці АЕС знизили потужність

Атомні електростанції України тимчасово знизили потужність через масовану атаку на енергосистему, що стала вже дев’ятою з початку року. Про це повідомив в.о. голови Міненерго Артем Некрасов під час брифінгу у вівторок, 23 грудня, передає «Главком».

«Збільшення потужності АЕС до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі», – зазначив він.

Некрасов нагадав, що удари по інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб та видачу потужності АЕС є грубим порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки й не має залишатися поза увагою світової спільноти.

До слова, Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Нагадаємо, у Чернігівській, Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Сумській і Черкаській областях та у столиці введено аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, 23 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок атак Росії 23 грудня найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України, який тривав з ночі та охопив енергетичну й цивільну інфраструктуру по всій країні. За його словами, Росія застосувала понад 650 безпілотників, значна частина з яких дрони типу Shahed, а також понад три десятки ракет,