Масована атака РФ змусила українські АЕС зменшити потужність

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Масована атака РФ змусила українські АЕС зменшити потужність
АЕС України працюють на зниженій потужності через удари по енергетиці
фото з відкритих джерел

Внаслідок ракетно-дронових ударів по енергетиці АЕС знизили потужність

Атомні електростанції України тимчасово знизили потужність через масовану атаку на енергосистему, що стала вже дев’ятою з початку року. Про це повідомив в.о. голови Міненерго Артем Некрасов під час брифінгу у вівторок, 23 грудня, передає «Главком». 

«Збільшення потужності АЕС до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі», – зазначив він.

Некрасов нагадав, що удари по інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб та видачу потужності АЕС є грубим порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки й не має залишатися поза увагою світової спільноти.

До слова, Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Нагадаємо, у Чернігівській, Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Сумській і Черкаській областях та у столиці введено аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, 23 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок атак Росії 23 грудня найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України, який тривав з ночі та охопив енергетичну й цивільну інфраструктуру по всій країні. За його словами, Росія застосувала понад 650 безпілотників, значна частина з яких дрони типу Shahed, а також понад три десятки ракет,

Теги: росія Міненерго обмеження АЕС обстріл війна

