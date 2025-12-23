Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні перед Різдвом

Понад 650 дронів і десятки ракет були випущені по енергетиці та цивільній інфраструктурі в щонайменше 13 областях

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України, який триває з ночі та охопив енергетичну й цивільну інфраструктуру по всій країні. За його словами, Росія застосувала понад 650 безпілотників, значна частина з яких дрони типу Shahed, а також понад три десятки ракет, повідомляє «Главком».

За словами президента, під ударами опинилися щонайменше 13 областей. Значну частину дронів і ракет силам ППО вдалося збити, однак є й влучання. Енергетики та ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та забезпеченням стабільного життя громад.

Володимир Зеленський наголосив, що атака напередодні Різдва є демонстрацією справжніх пріоритетів Росії та відбулася в період активних міжнародних переговорів щодо завершення війни. На його переконання, це свідчить про недостатній тиск на Москву.

«Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати Росію до миру та гарантованої безпеки. Потрібно не забувати, що кожного дня – і в будні, і в свята – Україна захищає життя людей», – наголосив Зеленський.

Зеленський закликав партнерів посилити підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони, фінансування закупівлі озброєння та постачання енергетичного обладнання, підкресливши, що захист життя не може мати «вихідних» – ні у будні, ні у свята.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 грудня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні з використанням крилатих ракет та ударних безпілотників. Найбільших втрат зазнала Житомирщина: за даними голови ОВА Віталія Бунечка, внаслідок влучань і падіння уламків загинуло троє дітей, ще шестеро людей постраждали. Обстріли також зафіксували у Сумській, Рівненській, Львівській, Одеській областях та в Києві.

У столиці в Святошинському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок — постраждали чотири людини, зокрема 16-річна дівчина, одну жінку госпіталізували у важкому стані. Поліція підтвердила, що руйнування спричинив ворожий дрон.

На Львівщині, за словами голови ОВА Максим Козицький, безпілотники влучили в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Завдяки діям ППО та енергетиків масштаб збитків вдалося зменшити.

Через удари по енергетичних об’єктах у низці регіонів, зокрема в Київській, Чернігівській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській областях та Києві – запроваджували аварійні відключення електроенергії. Ремонтні бригади та екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атак.