Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні перед Різдвом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні перед Різдвом
РФ завдала масованого удару по Україні перед Різдвом
фото з відкритих джерел

Понад 650 дронів і десятки ракет були випущені по енергетиці та цивільній інфраструктурі в щонайменше 13 областях

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України, який триває з ночі та охопив енергетичну й цивільну інфраструктуру по всій країні. За його словами, Росія застосувала понад 650 безпілотників, значна частина з яких дрони типу Shahed, а також понад три десятки ракет, повідомляє «Главком».

За словами президента, під ударами опинилися щонайменше 13 областей. Значну частину дронів і ракет силам ППО вдалося збити, однак є й влучання. Енергетики та ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та забезпеченням стабільного життя громад.

Володимир Зеленський наголосив, що атака напередодні Різдва є демонстрацією справжніх пріоритетів Росії та відбулася в період активних міжнародних переговорів щодо завершення війни. На його переконання, це свідчить про недостатній тиск на Москву.

Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні перед Різдвом фото 1

«Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати Росію до миру та гарантованої безпеки. Потрібно не забувати, що кожного дня – і в будні, і в свята – Україна захищає життя людей», – наголосив Зеленський.

Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні перед Різдвом фото 2

Зеленський закликав партнерів посилити підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони, фінансування закупівлі озброєння та постачання енергетичного обладнання, підкресливши, що захист життя не може мати «вихідних» – ні у будні, ні у свята.

Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні перед Різдвом фото 3

Нагадаємо, що у ніч проти 23 грудня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні з використанням крилатих ракет та ударних безпілотників. Найбільших втрат зазнала Житомирщина: за даними голови ОВА Віталія Бунечка, внаслідок влучань і падіння уламків загинуло троє дітей, ще шестеро людей постраждали. Обстріли також зафіксували у Сумській, Рівненській, Львівській, Одеській областях та в Києві.

У столиці в Святошинському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок — постраждали чотири людини, зокрема 16-річна дівчина, одну жінку госпіталізували у важкому стані. Поліція підтвердила, що руйнування спричинив ворожий дрон.

На Львівщині, за словами голови ОВА Максим Козицький, безпілотники влучили в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Завдяки діям ППО та енергетиків масштаб збитків вдалося зменшити.

Через удари по енергетичних об’єктах у низці регіонів, зокрема в Київській, Чернігівській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській областях та Києві – запроваджували аварійні відключення електроенергії. Ремонтні бригади та екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атак.

Читайте також:

Теги: обстріл Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багатоповерхівка у Києві, в яку поцілили уламки російського дрона під час атаки у ніч на 29 листопада
Київ. Через атаку загинуло двоє людей (оновлено)
29 листопада, 08:04
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
29 листопада, 23:07
СЗР України відстежує посилення впливу Китаю на Росію
Китай посилив співпрацю із РФ. Зеленський дав термінову команду Службі зовнішньої розвідки
10 грудня, 14:55
Трамп: Європейці хочуть зустрічі із Зеленським і з нами
Трамп заявив, що європейські лідери прагнуть зустрічі із Зеленським та представниками США
10 грудня, 23:47
Київ та Київська область перебувають у зоні високого ризику стрибків напруги
Стрибки напруги можуть тривати кілька років: експерт дав пораду для збереження техніки
24 листопада, 10:35
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом військовослужбовцям
Зеленський присвоїв звання бригадного генерала шістьом військовослужбовцям
6 грудня, 14:00
Лукашенко відпустив в'язнів завдяки активній ролі Сполучених Штатів
Білорусь звільнила п’ятьох цивільних українців
13 грудня, 15:58
Глави держави заявив, що зараз не час для кадрових перестановок
Зеленський прокоментував чутки про звільнення очільника МЗС
Вчора, 18:26
Зеленський та Монтенегру вшановують памʼять полеглих українських воїнів, 20 грудня 2025 р.
До Києва прибув прем’єр-міністр Португалії: відео
20 грудня, 13:15

Події в Україні

На Харківщині працівник моргу підозрюється у крадіжці речей загиблих військових
На Харківщині працівник моргу підозрюється у крадіжці речей загиблих військових
Атака РФ залишила Тернопіль без води
Атака РФ залишила Тернопіль без води
Свириденко розповіла, які області зазнали найбільших наслідків від ударів РФ
Свириденко розповіла, які області зазнали найбільших наслідків від ударів РФ
Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні перед Різдвом
Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні перед Різдвом
Удар по Житомирщині: є постраждалі, загинула дитина (фото)
Удар по Житомирщині: є постраждалі, загинула дитина (фото)
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua