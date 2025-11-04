Головна Країна Події в Україні
Харківщина: Росіяни вбили дроном людей, які йшли з білим прапором

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Харківщина: Росіяни вбили дроном людей, які йшли з білим прапором
Воєнний злочин окупанти здійснили 3 листопада
скріншот з відео 77 окремої аеромобільної бригади ДШВ

Унаслідок удару було вбито двох беззбройних людей і собаку

Росіяни вдарили безпілотником по цивільних у селі Кругляківка на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 77-му окрему аеромобільну Наддніпрянську бригаду ЗСУ.

Воєнний злочин окупанти здійснили 3 листопада 2025 року. Ворог атакував мешканців села, які рухалися дорогою з білим прапором. Унаслідок удару було вбито двох беззбройних людей і собаку. Варто зазначити, що жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було.

За словами військових, окупанти самі відзняли цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення Збройних сил України. «Цей факт свідчить про системну практику дезінформації та намагання перекласти вину за воєнні злочини на нашу сторону. Цей злочин – чергове свідчення того, що для окупантів не існує понять честі, моралі чи права», – кажуть захисники.

Нагадаємо, українські військові показали перехоплення радіоефіру з Куп’янська, в якому російські окупанти обговорюють намір вбити цивільного.

Як повідомлялося, Служба безпеки України зібрала нову доказову базу на військових високопосадовців РФ, які вчиняли воєнні злочини на початку повномасштабної війни.

До слова, Микола Карташев, російський військовий із 76-ї десантно-штурмової дивізії, став одним із небагатьох, кого судять очно за воєнні злочини, скоєні в Україні. Його справа розглядається Ірпінським міським судом, де він відповідає за розстріл цивільного мешканця Бучі на початку повномасштабного вторгнення Росії.

окупанти Харківщина

