Удар по Житомирщині: є постраждалі, серед них – діти

Наразі відомо про шість постраждалих, з них двоє дітей

У ніч проти 23 грудня РФ атакувала Житомирщину. На території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

«Пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин. Наразі відомо про шість постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області. Ворожа атака триває. Працюють наші сили протиповітряної оборони, рятувальники, медики. Перебувайте в укриттях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Також у ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. Наслідки обстрілу повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

До слова, російська терористична армія атакувала Рівненщину. Внаслідок чого пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна.