Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Житомирщині: є постраждалі, серед них – діти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Житомирщині: є постраждалі, серед них – діти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі відомо про шість постраждалих, з них двоє дітей

У ніч проти 23 грудня РФ атакувала Житомирщину. На території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

«Пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин. Наразі відомо про шість постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області. Ворожа атака триває. Працюють наші сили протиповітряної оборони, рятувальники, медики. Перебувайте в укриттях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Також у ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. Наслідки обстрілу повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

До слова, російська терористична армія атакувала Рівненщину. Внаслідок чого пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна.

Читайте також:

Теги: війна Житомирщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому мир мають творити дипломати, а не генерали?
Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?
12 грудня, 12:58
Папа Франциск заповів кошти на швидкі допомоги для України
Папа Франциск заповів кошти на швидкі допомоги для України
4 грудня, 04:11
Раніше Путін заявив, що РФ не збирається воювати але «готова прямо зараз», якщо Європа почне
Соратник Путіна зробив заяву про можливу війну з Європою
7 грудня, 01:58
РФ вдарила по Дніпру ракетою
РФ вдарила по Дніпру ракетою
1 грудня, 11:04
На Полтавщині 7 грудня внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ виникли пожежі на об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури
Президент повідомив, скільки дронів і ракет РФ випустила по Україні за тиждень
7 грудня, 11:59
Келлог: Останні 10 метрів до мети завжди є найскладнішими
Келлог заявив, що мирна угода вийшла на фінішну пряму
7 грудня, 11:09

Події в Україні

Удар по Житомирщині: є постраждалі, серед них – діти
Удар по Житомирщині: є постраждалі, серед них – діти
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки
Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2025 року
Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру
Міненерго заявило про атаку на енергетичну інфраструктуру
У кількох областях 23 грудня 2025 року застосовано аварійні відключення світла
У кількох областях 23 грудня 2025 року застосовано аварійні відключення світла
Втрати ворога станом на 23 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua