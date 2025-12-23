Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака РФ залишила Тернопіль без води

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Атака РФ залишила Тернопіль без води
Внаслідок аварійних відключень електроенергії Тернопіль тимчасово без води
фото з відкритих джерел

У місті тимчасово відсутнє централізоване водопостачання

Внаслідок атаки РФ на Тернопільщині знеструмлені 280 тисяч споживачів, обласний центр залишився без води. Про це 23 грудня повідомила Тернопільська ОВА.

У Тернополі через аварійне відключення електроенергії знеструмлені об’єкти Тернопільводоканалу, тому в місті тимчасово припинено централізоване водопостачання.

Наразі роботи тривають, об’єкти підключають до резервних джерел живлення для відновлення подачі води.

Нагадаємо, що через відключення електропостачання у Хмельницькому знизився тиск води, а в усіх районах міста тимчасово припинилося централізоване водопостачання. 

У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки пошкоджено електромережі, через що деякі споживачі залишилися без світла. Роботи з відновлення електропостачання тривають, а детальна інформація стане доступною після завершення сигналу «Повітряна тривога» та обстеження мереж.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок атак Росії 23 грудня найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України, який триває з ночі та охопив енергетичну й цивільну інфраструктуру по всій країні. За його словами, Росія застосувала понад 650 безпілотників, значна частина з яких дрони типу Shahed, а також понад три десятки ракет. 

Нагадаємо, що у ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. За повідомленням ОВА, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині.

Російська терористична армія атакувала Рівненщину. Внаслідок чого пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Вранці у вівторок, 23 грудня у Києві та області прогриміли вибухи. 

У ніч проти 23 грудня РФ атакувала Житомирщину. На території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, постраждали люди.

Вночі 23 грудня Київщина зазнала чергової масованої атаки з боку Росії. Вишгородський район опинився під ударом ворожих дронів та ракет, що спричинило пожежу у приватному двоповерховому будинку. За попередніми даними, під час атаки загинула жінка 1949 року народження, ще троє людей отримали поранення.

Уночі росіяни здійснили чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Нагадаємо, у Чернігівській, Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Сумській і Черкаській областях та у столиці введено аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, 23 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Читайте також:

Теги: росія обстріл Тернопіль водопостачання обмеження війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії
Троє російських санкарів остаточно втратили шанси кваліфікуватися на Олімпіаду
Вчора, 11:15
Унаслідок обстрілів виникли пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури в Одесі
Уночі РФ атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах
Вчора, 10:26
Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем
Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем
20 грудня, 02:26
У Сумах ворожий БПЛА атакував багатоповерхівку
У Сумах ворожий БпЛА атакував багатоповерхівку (фото, відео)
14 грудня, 00:25
Наслідки атаки на Одещину
Атака на Одесу та регіон: з'явились фото та відео з наслідками
13 грудня, 09:50
Експертка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська розповіла про депортацію українських дітей
Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори – правозахисниця
4 грудня, 09:07
РФ вдарила по Дніпру ракетою
РФ вдарила по Дніпру ракетою
1 грудня, 11:04
Дрони атакують Київ
Друга хвиля атаки на Київ: зграя «шахедів» прямує до столиці з усіх напрямків
29 листопада, 05:37
Кремль прагне повністю окупувати Україну
Росія відкидатиме будь-який мирний план, що не передбачає капітуляції України – ISW
25 листопада, 00:40

Події в Україні

Атака РФ залишила Тернопіль без води
Атака РФ залишила Тернопіль без води
Свириденко розповіла, які області зазнали найбільших наслідків від ударів РФ
Свириденко розповіла, які області зазнали найбільших наслідків від ударів РФ
Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні перед Різдвом
Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні перед Різдвом
Удар по Житомирщині: є постраждалі, загинула дитина (фото)
Удар по Житомирщині: є постраждалі, загинула дитина (фото)
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками
Хмельниччина частково знеструмлена через атаку РФ
Хмельниччина частково знеструмлена через атаку РФ

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua