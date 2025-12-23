Атака РФ залишила Тернопіль без води
У місті тимчасово відсутнє централізоване водопостачання
Внаслідок атаки РФ на Тернопільщині знеструмлені 280 тисяч споживачів, обласний центр залишився без води. Про це 23 грудня повідомила Тернопільська ОВА.
У Тернополі через аварійне відключення електроенергії знеструмлені об’єкти Тернопільводоканалу, тому в місті тимчасово припинено централізоване водопостачання.
Наразі роботи тривають, об’єкти підключають до резервних джерел живлення для відновлення подачі води.
Нагадаємо, що через відключення електропостачання у Хмельницькому знизився тиск води, а в усіх районах міста тимчасово припинилося централізоване водопостачання.
У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки пошкоджено електромережі, через що деякі споживачі залишилися без світла. Роботи з відновлення електропостачання тривають, а детальна інформація стане доступною після завершення сигналу «Повітряна тривога» та обстеження мереж.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок атак Росії 23 грудня найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України, який триває з ночі та охопив енергетичну й цивільну інфраструктуру по всій країні. За його словами, Росія застосувала понад 650 безпілотників, значна частина з яких дрони типу Shahed, а також понад три десятки ракет.
Нагадаємо, що у ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. За повідомленням ОВА, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині.
Російська терористична армія атакувала Рівненщину. Внаслідок чого пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Вранці у вівторок, 23 грудня у Києві та області прогриміли вибухи.
У ніч проти 23 грудня РФ атакувала Житомирщину. На території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, постраждали люди.
Вночі 23 грудня Київщина зазнала чергової масованої атаки з боку Росії. Вишгородський район опинився під ударом ворожих дронів та ракет, що спричинило пожежу у приватному двоповерховому будинку. За попередніми даними, під час атаки загинула жінка 1949 року народження, ще троє людей отримали поранення.
Уночі росіяни здійснили чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.
Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Нагадаємо, у Чернігівській, Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Сумській і Черкаській областях та у столиці введено аварійні відключення світла.
Як повідомлялося, 23 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
