Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу

Триває 1351-й день повномасштабної війни в Україні

Російські війська завдали одного ракетного й 43 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет й скинувши 94 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2351 дрон-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 листопада станом на 22:00 відбулося 260 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби, а також здійснив 154 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка. Українські захисники зупинили три ворожі атаки.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 26 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Колодязі, Греківка, Новоєгорівка, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве. Бої не вщухають у восьми локаціях.

На Слов'янському напрямку

Шістнадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та у бік Званівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Шість ворожих атак відбили наші оборонці поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр, Федорівка та у бік Ступочок, на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 33 рази йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку

Окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

На Олександрівському напрямку

Ворог 31 раз намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Піддубне, Січневе, Олександроград, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе. Бої тривають у семи локаціях.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Новомиколаївка, Успенівка, Охотниче та Зелений Гай, три боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили два ворожі штурми у напрямку Антонівського мосту.

