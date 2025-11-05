Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 5 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1351-й день повномасштабної війни в Україні

Російські війська завдали одного ракетного й 43 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет й скинувши 94 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2351 дрон-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 листопада станом на 22:00 відбулося 260 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби, а також здійснив 154 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового. Три боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка. Українські захисники зупинили три ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 26 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Колодязі, Греківка, Новоєгорівка, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве. Бої не вщухають у восьми локаціях.

Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Шістнадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та у бік Званівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Шість ворожих атак відбили наші оборонці поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр, Федорівка та у бік Ступочок, на Краматорському напрямку.

Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 33 рази йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр.

Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 31 раз намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Піддубне, Січневе, Олександроград, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе. Бої тривають у семи локаціях.

Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Новомиколаївка, Успенівка, Охотниче та Зелений Гай, три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.

Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили два ворожі штурми у напрямку Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1351-й день повномасштабної війни в Україні.

