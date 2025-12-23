На Харківщині працівник моргу підозрюється у крадіжці речей загиблих військових

Молодший медичний брат Чугуївського моргу привласнював мобільні телефони полеглих бійців

На Харківщині працівника моргу викрили у крадіжках особистих речей загиблих українських військових. Раніше у цій же справі викрили його колегу, молодшу медсестру. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що у серпні 2025 року правоохоронці викрили молодшу медсестру моргу, яка систематично обкрадала полеглих військовослужбовців. Було відкрито кримінальне провадження. Судовий розгляд справи триває й досі.

Наразі встановлено ще одного причетного до злочину – колегу працівниці моргу, який так само обкрадав загиблих українських воїнів.

Як повідомляється, молодший медичний брат Чугуївського відділення ДСУ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи» привласнював мобільні телефони полеглих військових. Під час обшуків у фігуранта знайшли викрадені гаджети.

Фігуранту повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану, повторно. Прокуратура наполягає на триманні під вартою. Слідство перевіряє, чи були інші подібні випадки крадіжок, скоєні цим працівником.

Нагадаємо, що у Дніпрі перед судом постали четверо учасників організованої групи, які викрали з рахунків загиблих українських військових понад 1,5 млн грн. Слідство встановило, що обвинувачені, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових.

Серед учасників організованої групи був ІТ-шник. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.