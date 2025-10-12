Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 12 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
РФ з початку війни втратила 21972 бойових броньованих машин
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 12 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 12 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1122810 (+1240) осіб;
  • танків – 11248 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23345 (+0) од;
  • артилерійських систем – 3357 (+10) од;
  • РСЗВ – 1518 (+0) од;
  • засоби ППО – 1225 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69010 (+244);
  • крилаті ракети – 3859 (+18);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63934 (+87);
  • спеціальна техніка – 3973 (+0).
Нагадаємо, триває 1327-й день повномасштабної війни в Україні.

