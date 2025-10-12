Втрати ворога станом на 12 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 12 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 12 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 12 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1122810 (+1240) осіб;
- танків – 11248 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23345 (+0) од;
- артилерійських систем – 3357 (+10) од;
- РСЗВ – 1518 (+0) од;
- засоби ППО – 1225 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69010 (+244);
- крилаті ракети – 3859 (+18);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63934 (+87);
- спеціальна техніка – 3973 (+0).
Нагадаємо, триває 1327-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0