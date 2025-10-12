Вибухи та пожежа в окупованому Донецьку, обстріл Харківщини: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 12 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Окупанти цієї ночі обстріляли Чернігівщину та Харківщину, в окупованому Донецьку лунали вибухи, а згодом спалахнула масштабна пожежа, у Каліфорнії під час фестивалю впав гелікоптер на пальму, катарські делегати загинули у ДТП по дорозі на переговори про мир у Газі.

Обстріл Чернігівщини

11 жовтня близько 23:00 російська армія здійснила удар по одній з автозаправних станцій у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині за допомогою ударного дрону. Під час обстрілу потерпілих не було.

Атака на Харківщину

У ніч на 12 жовтня російські окупанти вчергове атакували Харківщину. Під ударом знову опинився Чугуїв. Як зазначається, росіяни вдарили ударними дронами по одному з навчальних закладів Чугуєва. Через російський обстріл будівля освітнього закладу зазнала значних пошкоджень.

Також у результаті ворожого удару пошкоджено сусідній житловий будинок. За попередніми даними, постраждала одна жінка. У неї гостра реакція на стрес. На місці працюють відповідні служби.

Вибухи та пожежа в окупованому Донецьку

Увечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку було зафіксовано серію вибухів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, після гучних звуків почалася масштабна пожежа в районі гіпермаркету «Сігма», що розташований на місці колишнього «Ашану».

Очевидці розповідають, що над містом пролетіли щонайменше чотири дрони. Чутно було звуки роботи ППО, а потім – потужний вибух і детонація. Після цього спалахнула пожежа в будівлі гіпермаркету. Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу.

Падіння гелікоптера у Каліфорнії

Гелікоптер Bell 220SP зазнав аварії на пляжі Гантінгтон-Біч, Каліфорнія, під час фестивалю «Автомобілі та гелікоптери». Вертоліт впав прямо на пальму в одній з найбільш людних частин міста, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

Інцидент стався близько 14:00 за місцевим часом. На борту гелікоптера перебували двоє людей, яких вдалося витягти з уламків. Крім того, троє перехожих, які знаходилися на вулиці в момент падіння, також отримали травми. Всі п’ятеро постраждалих були госпіталізовані, але їхній стан наразі не уточнюється.

ДТП з катарськими делегатами

Три члени катарської делегації загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на трасі поблизу Шарм-еш-Шейха в Єгипті.

Делегація прямувала до Єгипту для участі в саміті, присвяченому ситуації в секторі Газа, де Катар виступає одним із країн-гарантів мирного процесу.

Інцидент стався приблизно за 50 км від Шарм-еш-Шейха, де мають проходити переговори по Газі. За даними місцевих ЗМІ, три дипломати з Катару загинули на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.