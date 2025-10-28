Головна Країна Суспільство
Скільки росіян потрапило в полон у 2025 році. Свіжі дані від Зеленського

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Президент назвав кількість росіян, які потрапили в полон у 2025 році
фото: Укрінформ

Президент про Покровськ і Добропілля: Росіяни там «стерли» багато своїх військових

У 2025 році до українського полону потрапило чимало окупантів. Російських військових утримують відповідно до міжнародних стандартів. Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Про це Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Президент розкрив деталі, у який час та звідки до нашого полону потрапили російські військові. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

«Путіну потрібно було Добропілля. І наші зробили правильно. Ми не знаємо, що зробили б «рускі», якби ми не провели Добропільську операцію. Вони там стерли багато своїх військових. Їхніх людей у полоні 2200, це за більш ніж 6 місяців 2025 року. Весь схід – Добропілля, Покровськ – принесли 2200 російських полонених. Уявіть, скільки вони втратили», – заявив президент.

Раніше «Главком» розповідав, як в Україні утримують військовополонених РФ. Під час «дня відкритих дверей» для ЗМІ в одній із колоній на заході України представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими показали умови, у яких утримують росіян.

Представник Коордштабу Петро Яценко підкреслив, що умови утримання суворо відповідають нормам Женевських конвенцій. До того ж окупанти самостійно готують собі їжу та вирощують овочі в теплицях. За цю роботу вони отримують близько 300 грн на місяць.

Водночас український військовий Сержант В’ячеслав повернувся з полону з перерізаним горлом. Після того як його позицію розбомбили росіяни, він потрапив у полон до російських військових. Йому перерізали горло та кинули в яму до закатованих українців, однак чоловіку вдалось врятуватись. Також він розповів про жорстокі катування полонених окупантами.

