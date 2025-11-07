«Дезертирують щодня». Російський антивоєнний активіст розповів про СЗЧ у путінській армії

«Дезертирує будь-хто, у кого відкривається якесь вікно можливостей»

З російської армії щодня дезертують десятки людей. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв.

«Десь три-чотири людини на день проходять особисто через мене, тож можна казати, що з російської армії щодня дезертують десятки людей. Дезертує будь-хто, у кого відкривається якесь вікно можливості – чи то відпустка, чи то поранення, чи то запій начальника», – каже він.

За словами Чувіляєва, чим більше людей дезертуватиме з російської армії та чим стабільнішим буде відтік, тим більш стійким буде розуміння, що з армії є можливість піти та не підписувати контракти під примусом.

«Що у тебе взагалі є така опція. Коли ти перебуваєш в ізоляції – у тоталітарному суспільстві, в камері, в загоні в колонії – у тебе є відчуття, що немає жодного вибору. Ми цим людям про цей вибір говоримо. І ми щиро віримо, що наша робота і потік дезертирів впливають на те, що люди чітко розуміють: російська армія картонна, іграшкова, і цим наказам можна не підкорятися. Російське законодавство – дурниця і збоку бантик, його можна і потрібно ігнорувати», – наголосив опозиціонер.

Як зазначає Чувіляєв, у тих, кого змусили підписати контракт, немає допуску до держтаємниці, тому вони можуть виїжджати за кордон. Однак у офіцерського складу такої можливості немає.

«Хоча також цілком реально зробити, бо кордони Росії, як і раніше, трошки діряві. До речі, є такий окремий парадокс. Російська влада любить розповідати про окуповані регіони України, що «Росія тут назавжди». При цьому україно-російський кордон 2014 року, як і раніше, на замку: там сидять ФСБшники, сидить Росгвардія, воєнна поліція – і нікому не дають проповзати через нього. Але через ці та інші кордони можна просочуватися, а десь люди навіть течуть єдиним потоком», – розповів він.

Опозиціонер каже, що якщо людина перебуває у федеральному розшуку, на ній висить дезертирство і вона вважається у російських базах даних порушником, то такі люди часто готові переходити кордони нелегально, аби втекти з РФ.

«Ми їм допомагаємо контактами місцевих правозахисників у тих країнах, куди вони переходять, рекомендаціями, як далі діяти, до кого звертатися. Та й взагалі, як перейти кордон так, щоб не сісти у в'язницю і не бути екстрадованим, а запросити політичний притулок і чекати на нього», – розповів представник російського антивоєнного руху.

Чувіляєв наголошує, що у 70% випадків дезертирів не буває у базах, оскільки у федеральний розшук Росія подає їх «з великим скрипом».

«У тієї ж України немає таких країн-сателітів, з якими був би не просто безвізовий режим, а зовсім відкриті кордони. У Росії такі країни є, завдяки чому багато людей може, як і раніше, виїжджати з країни», – додав опозиціонер.

Нагадаємо, Путін підписав закон про призов на військову службу протягом усього календарного року. Це потрібно для того, аби зробити контракти строковиків нескінченними.

Починаючи з наступного року, призивати росіян, які не перебувають у запасі, будуть з 1 січня по 31 грудня. Відправляти їх до місця проходження служби будуть двічі на рік – з 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня.

До слова, представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв порівняв мобілізацію росіян до окупаційної армії з подіями популярного серіалу «Гра в кальмара». У ньому малозаможні люди з боргами, які хочуть заробити багато грошей, погоджуються грати в смертельні ігри, але так і не доживають до бажаного призу.