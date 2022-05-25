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    Події в Україні

    Литва надасть Україні нову партію військової допомоги: список

    Литва готує для України нову партію військової техніки - Литва надасть Україні нову партію військової допомоги: список
    Литва готує для України нову партію військової техніки
    фото з відкритих джерел

    Вартість нового постачання становить 15,5 млн євро

    Литва надасть Україні нову партію військової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства борони Литви.

    Вартість нового постачання становить 15,5 млн євро (або 16,54 млн доларів).

    Таким чином, Литва планує передати Україні:

    • 20 бронетранспортерів М113;
    • 10 військових вантажівок;
    • 10 позашляховиків для розмінування.

    «Ми готуємо нову партію підтримки Україні. 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків (для робіт з розмінування) скоро будуть доставлені в Україну!», – написав у Twitter міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

    Також Литва проводить навчання для ЗСУ з використання західної зброї. Вже наприкінці квітня завершився перший курс, під час якого були підготовлені 20 інструкторів із протитанкових систем.

    Раніше повідомлялося, що уряд Чехії надав Україні деяку кількість ударних вертольотів радянського виробництва типу Мі-24, точна кількість тримається в секреті. Поставка цих машин пройшла в «минулі тижні».

    Нагадаємо, напередодні Пентагон повідомив, скільки країн нададуть зброю ЗСУ у межах нової військової допомоги.

    Зокрема, йшлося, що Україна отримає від Чехії гелікоптери, танки і реактивні системи.

    Також Італія та Греція готові передати Україні артилерію.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Литва надасть Україні нову партію військової допомоги: список