Литва надасть Україні нову партію військової допомоги: список

Литва надасть Україні нову партію військової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства борони Литви .

20 бронетранспортерів М113;

10 військових вантажівок;

10 позашляховиків для розмінування.

«Ми готуємо нову партію підтримки Україні. 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків (для робіт з розмінування) скоро будуть доставлені в Україну!», – написав у Twitter міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

We are preparing a NEW support shipment to . 20 M113 armored vehicles, 10 military trucks and 10 SUVs (for demining operations) will be delivered to soon!

Stands together with ! #РазомДоПеремоги — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 25, 2022

Також Литва проводить навчання для ЗСУ з використання західної зброї. Вже наприкінці квітня завершився перший курс, під час якого були підготовлені 20 інструкторів із протитанкових систем.

Раніше повідомлялося, що уряд Чехії надав Україні деяку кількість ударних вертольотів радянського виробництва типу Мі-24, точна кількість тримається в секреті. Поставка цих машин пройшла в «минулі тижні».

Нагадаємо, напередодні Пентагон повідомив, скільки країн нададуть зброю ЗСУ у межах нової військової допомоги.

Зокрема, йшлося, що Україна отримає від Чехії гелікоптери, танки і реактивні системи.

Також Італія та Греція готові передати Україні артилерію.