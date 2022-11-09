Люксембург заблокував третину всіх активів РФ у Європі: названо суму

5,5 млрд із 17 млрд євро російських активів було заморожено у Люксембурзі

Люксембург є однією з держав-лідерів Європи, які у рамках санкцій проти країни-агресорки заблокували рахунки фізичних та юридичних осіб із Росії. Люксембург заморозив активи росіян на суму 5,5 млрд євро, повідомляє APA.

8 листопада міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн під час свого виступу у парламенті повідомив, що третина всіх заблокованих російських активів росіян у Європі припадає на його країну.

«Із загального обсягу активів російських фізичних та юридичних осіб, заморожених у ЄС, близько третини заблоковано у Люксембурзі. 5,5 млрд із 17 млрд євро російських активів було заморожено у Люксембурзі внаслідок санкцій ЄС після нападу на Україну», – сказав дипломат.

Ассельборн підкреслив, що у разі продовження агресії з боку РФ санкції проти неї будуть лише посилюватися.

Він наголосив на важливості того, щоб ЄС не поставив під загрозу свою нинішню єдність. За словами міністра, заяви про так званий нейтралітет щодо війни Росії проти України зараз є неприпустимими.

Між тим, Кремль намагається залучити гроші для фінансування армії окупантів і накопичує борги, створюючи фінансові ризики для росіян.

Повідомлялося, що відхід західних компаній та санкції катастрофічно завдадуть шкоди російській економіці.