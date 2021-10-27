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    Резонансна ДТП у Харкові, Україна в «зеленому» списку Європи. Новини 27 жовтня за хвилину

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    Автомобіль Infiniti зареєстрований на матір 16-річного винуватця ДТП, за кермо він сів без прав - Резонансна ДТП у Харкові, Україна в «зеленому» списку Європи. Новини 27 жовтня за хвилину
    Автомобіль Infiniti зареєстрований на матір 16-річного винуватця ДТП, за кермо він сів без прав
    фото: obozrevatel.com

    До «червоних» зон карантину приєдналися ще сім областей України, 16-річний харків’янин спричинив смертельну ДТП, Європейський суд призначив Польщі штраф за невиконання законодавства Євросоюзу

    Офіційно: ще сім областей переходять у «червону» зону

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила у «червону» зону поширення коронавірусу ще сім областей. Рішення вступить в силу з 30 жовтня.

    У «червоній зоні» забороняється:

    • робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
    • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
    • робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
    • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.

    ЗМІ дізналися, яке міністерство може очолити «слуга» Верещук

    Народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук, якій пророкували крісло міністра оборони, може очолити міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. За інформацією ЗМІ, чинного главу Мінрегінтеграції Олексія Резнікова планують призначити на посаду міністра оборони.

    Поліція затримала 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові

    16-річного водія Infiniti, який на великій швидкості виїхав на червоне світло та спричинив смертельну аварію у Харкові, затримали.

    Увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Машину нещодавно йому купили батьки.

    Низка компаній знизила річні ціни на газ

    Свої базові річні ціни на газ знизили сім газопостачальних компаній України. За даними огляду інформаційно-консультаційного центру «ГазПравда», станом на ранок 27 жовтня рейтинг найвигідніших пропозицій змінився й стартує з 7,799 грн за кубометр.

    ЄС залишив Україну у «зеленому» списку ще на два тижні

    Україна залишається у «зеленому» списку Євросоюзу ще на два тижні. Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна. Країни Європейського Союзу, як правило, дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

    Європейський суд зобов'язав Польщу виплачувати величезний штраф

    Європейський суд призначив Польщі штраф за невиконання законодавства Євросоюзу – країна має виплачувати Єврокомісії по мільйону євро щодня.

    Як відзначається, штраф польська влада отримала, «щоб уникнути серйозних і непоправних збитків правопорядку Європейського Союзу, а також цінностям, на яких він заснований, включаючи верховенство закону».

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    Теги: ЄС ДТП суд газ міністр війна рейтинг ціни штраф водій аварія фінанси Ірина Верещук Сергій Гармаш
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    Резонансна ДТП у Харкові, Україна в «зеленому» списку Європи. Новини 27 жовтня за хвилину