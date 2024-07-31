Лубінець назвав головного посередника у поверненні українських полонених

Україна обговорює з дипломатами ОАЕ направлення гуманітарного конвою для українських військовополонених

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) є головним посередником у поверненні українців з російського полону. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

«Ми їм дуже дякуємо. У нас останні повернення відбувались за посередництвом дипломатів цієї країни», – сказав омбудсмен.

Крім того, Україна обговорює з дипломатами ОАЕ направлення гуманітарного конвою, щоб кожен український військовополонений зміг отримати речі, засоби особистої гігієни та медикаменти. Проте, поки що сторони «не зійшлись в погодженні» з Росією.

Лубінець додав, що є й інші країни, які допомагають Україні повернути своїх військових, але Об'єднані Арабські Емірати станом на зараз є найбільш ефективними.

Водночас, за словами Лубінця, Україна почала отримувати від РФ деяку інформацію про своїх полонених.

«Ми нарешті почали отримувати якусь інформацію від російської сторони про полонених. Ми під час останнього обміну обмінялися листівками. Ми разом із російською контрвізаві провели одночасно опитування військовополонених, тих, яких повертала Україна. У присутності моїх співробітників російські представники почули слова подяки», – розповів Лубінець.

Нагадаємо, 17 липня, Україна повернула із російського полону 95 громадян України.

Як повідомлялося,, у січні Україна за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Це був найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.

До слова, російські загарбники утримують в полоні понад 14 тис. цивільних українців. Про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції «Повернути означає врятувати». Як зазначив омбудсмен, цивільні є найскладнішою категорією для повернення.