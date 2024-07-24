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На український ринок виходить недорога комерційна модель Citroen (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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На український ринок виходить недорога комерційна модель Citroen (фото)
У Citroen Jumpy змінена передня частина
фото: Citroen

Новий Citroen Jumpy 2024 змінився зовні та став сучаснішим усередині. Фургон пропонують у двох модифікаціях за довжиною

В Україну приїде новий Citroen Jumpy. Комерційний фургон пройшов модернізацію, як і споріднений мінівен SpaceTourer. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Citroen в Україні.

Фургон оснащено 145-сильним турбодизелем
Фургон оснащено 145-сильним турбодизелем
фото: Citroen

Citroen Jumpy 2024 модельного року пізнається за зміненою передньою частиною Салон фургона став сучаснішим – тепер там встановлені 10-дюймові цифрова панель приладів та сенсорний дисплей мультимедіа.

Новий Citroen Jumpy в Україні пропонують у двох варіантах. Стандартний фургон L2 (від 1 289 400 гривень)довжиною 4,98 м має вантажний відсік об’ємом 5,3-5,8 куб. м. Він може перевозити 3,6-метрові вантажі вагою до 1 375 кг.

На передній панелі встановлено два дисплеї
На передній панелі встановлено два дисплеї
фото: Citroen

Citroen Jumpy L3 (від 1 334 200 гривень) сягає 5,33 м завдовжки. Об’єм його вантажного відсіку становить 6,1-6,6 куб. м, а довжина – 4 метри. Вантажність становить 1 335 кг.

Усі Citroen Jumpy 2024 комплектуються 2,0-літровим турбодизелем потужністю 145 к. с. та 6-ступеневою механічною КПП. Середня витрата пального становить 7,4-8,1 л на 100 км, а максимальна швидкість – 170 км/год.

Доступні версії з об'ємом багажного відсіку від 5,3 до 6,6 кубометра
Доступні версії з об'ємом багажного відсіку від 5,3 до 6,6 кубометра
фото: Citroen

Комплектація Citroen Jumpy 2024 доволі багата. Є кондиціонер круїз-контроль з обмежувачем швидкості, камера заднього виду, парктронік, ESP та контроль тиску у шинах.

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Джерело
Теги: автомобіль Україна авторинок Citroen

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