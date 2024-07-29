Назавжди 39. Згадаймо телеоператора Олексія Ольховика

До початку повномасштабного вторгнення Олексій Ольховик вступив у один із батальйонів територіальної оборони Києва

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Ольховика

13 березня 2023 року захищаючи рідну землю, у бою за Україну загинув 39-річний солдат Олексій Ольховик із позивним «Фокус». У Героя залишилися кохана дружина та донька Єва. Про це повідомила Національна спілка журналістів України.

«Ми знімали з тобою усе: починаючи з індексу борщу, спецрепортажів із Чорнобиля, закінчуючи позиціями український військових (тоді ще в районі ООС) на Світлодарській дузі, Красногорівці, Мар’їнці, Авдіївці. Наше перше відрядження на війну було у Бахмут у 2020 році. 13-го березня 2023 року ти загинув у цьому ж самому Бахмуті», – зазначила колега військового Анастасія Жук.

До початку повномасштабного вторгнення Олексій Ольховик вступив у один із батальйонів територіальної оборони Києва. Згодом брав участь в обороні столиці. Опісля його відправили на Донеччину.

У вересні 2022 року військовий отримав мінно-вибухове поранення. Під час лікування він виїжджав у звільнений Херсон, щоб зняти звідти телесюжет для франко-німецького телеканалу ARTE.

«Олексій для частини наших молодих журналістів був першим оператором, який надихав своєю підтримкою і відданістю справі. Ловив найкращі ракурси, допомагав та робив атмосферу на зйомках невимушеною. Журналісти були впевнені в результаті, коли їм на зйомки ставили Льошу. З Олексієм пов’язано багато смішних історій і жартів, які набули сумного присмаку після його втрати», – розповіла друга редакторка ТО прямоефірних проєктів та трансляцій телеканалу Євгенія Опекунова.

Згодом знову повернувся на фронт. Загинув Олексій Ольховик 13 березня 2023 року внаслідок смертельного поранення з ручного протитанкового гранатомета.

«Там не було, де сховатися, усі осколки пішли у нього», – розповів про смерть Героя командир 2-го стрілецького взводу 205-го батальйону Володимир з позивним «Механік».

У Олексія Ольховика залишились дружина та донька Єва, якій на момент втрати тата ще не виповнився рік.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.